به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه اول، اظهار داشت: استواری مومن از کوه هم بیشتر است زیرا کوه را می توانند بتراشند اما در مومن نمی توانند راه پیدا کنند.

وی با طرح این سئوال که شیطان چگونه می تواند ایجاد تفرقه کند؟ گفت: شیطان با زنده کردن کینه های دیرینه مردم را به جان یکدیگر می اندازد.

خاتمی ادامه داد: از نگاه قرآن کریم یکی از نعمت های زندگی بهشتی زندگی کردن بدون کینه است.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: قرآن دو چیز را به عفو گره می زند به گونه ای که عفو به تقوا نزدیکتر است و گذشت خداوند را به گذشت از همدیگر منوط می کند.

خاتمی با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی باید در راه کینه زدایی تلاش کند، تصریح کرد: همچنین نباید تهمت زد و غیبت کرد اما شما هم نباید کاری کنید که زمینه تهمت و غیبت را فراهم کنید.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید هوشیار باشند چون دشمن به دنبال احیای کینه های قدیمی است و خیر مردم را نمی خواهند و این یک هشدار است.