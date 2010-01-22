عدم رعایت حدود در اختلاف نظرها در جامعه موجب بروز ناهنجاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خبطه های نمازجمعه این هفته شهرستان کرج با تاکید بر رعایت تقوای الهی و با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولان ستادهای تبلیغات دهه فجر اظهار داشت: به مناسبت آغاز دهه فجر و سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب ستادها و کمیته های مختلفی همزمان با سراسر کشور در شهرستان کرج نیز برپا و مقرر شده طی این ایام برنامه ها و پروژه های مختلفی اجرا شود.

وی افزود: تمامی اقشار مردم و مسئولان به خصوص خواص هوشیار باشند تا فرصت طلبان از این ایام سو استفاده نکنند و در جهت منافع خود، این مناسبت و پیروزی ملی را زیر سئوال نبرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اختلاف سلیقه امری طبیعی است و کشوری که در آن اختلاف سلیقه وجود نداشته باشد، مانند قبرستان است که تمامی افراد یکدست هستند اما این اختلاف سلیقه باید مرزهای اسلام، قانون، رهبری و خود فرد را حفظ کند چون در غیر این صورت به صورت ناهنجاری بروز می کند.

کازرونی بیان داشت: خیلی دردآور است که حرفها و صحبتهای دشمن ما از زبان دوستان مطرح شود و جمهوریت و نظام جمهوری اسلامی زیر سئوال رود.

امام جمعه کرج عنوان کرد: در این مقوله خواص باید طوری موضع بگیرند که عادلانه باشد.

وی ادامه داد: افرادی که اختلاف سلیقه دارند باید با حفظ و رعایت چارچوبهای قانونی به ارائه نظرات و ایده های خود برای پیشرفت و ترقی مملکت بپردازند نه اینکه با آشوب و اغتشاش حرف خود را مطرح کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: همچنین اختلاف سلیقه ها نباید منجر به درگیری و نزاع شود چون باعث آسیب رساندن به مملکت می شود.

وی در پایان از مسئولان کمیته امداد غرب استان تهران برای ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان در این منطقه تشکر کرد.