شماره جدید فصلنامه فرهنگی ارمنیان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سرمقاله این فصلنامه با اشاره به محور مجلس و ارمنیان که در این شماره مورد توجه قرار گرفته آمده است: چاپ این شماره از فصلنامه پیمان فرصتی فراهم آورده تا جوانب دیگری از حضور ارمنینان در جامعه ایرانی جدا از کار و تلاش جامعه، هنر و فرهنگ در عرصه سیاست و قانون‌گذاری و تعهد به اصلاحات اجتماعی آشکارتر شود، چرا که این جنبه از فعالیتهای جامعه ارمنیان مکتوم مانده است.

ارمنیان و مجلس از مشروطیت تا سقوط قاجاریه نوشته آرپی مانوکیان کارشناس ارشد تاریخ، محقق و مدرس دانشگاه، ارمنیان و مجلس از دوره ششم تا بیست و چهارم قانونگذاری نوشته آنوشیک ملکی؛ هرایر خالاتیان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و اولیه دوره مجلس شورای اسلامی نوشته روبرت بگرلیان و گئورگ وارطان؛ معرفی اسناد مجلس شورای اسلامی، هرایر خالاتیان روزنامه‌نگار ، مترجم و محقق نوشته ژیلبرت مشکنبریانس؛ زندگی‌نامه دکتر لئون داویدیان صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه "پیمان" که در پرواز 24 تیرماه تهران ایروان در گذشت؛ گزارش مراسم بزرگداشت دکتر لئون داویدیان در بیمارستان طالقانی تهران نوشته کارینه داودیان از مطالب این شماره فصلنامه فرهنگی ارمنیان هستند.