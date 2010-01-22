عیادت معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از استاد دکتر حائری

به گزارش خبرگزاری مهر در این ملاقات که دکتر حداد عادل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون فرهنگی و استاد رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس حضور داشتند از خدمات فرهنگی استاد حائری تجلیل شد و دکتر ایازی با اهدای لوح تقدیر از زحمات این استاد گرانمایه قدردانی کرد.

رسول جعفریان مورخ و پژوهشگر تاریخ در این دیدار ضمن تجلیل از اقدامات فرهنگی شهرداری تهران که نمود بارزی در سطح شهر یافته است از ایجاد کتابخانه های شبانه روزی در سطح شهر تقدیر و از معاون امور اجتماعی و فرهنگی درخواست کرد که در بازسازی کتابخانه مجلس همکاری کنند.

حداد عادل نیز با اشاره به بازدید هفته گذشته دکتر ایازی مبنی بر ساماندهی گورستان های شهر ری پیشنهاد کرد مجموعه فعالیت های شهرداری و تاریخ شهرداری گردآوری و ثبت شود که آقای ناصری مسئول پروژه یکصد ساله بلدیه توضیحاتی را در مورد اقدامات انجام شده در این زمینه مطرح کرد که مورد توجه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت.

استاد حائری نیز در سخنانی کوتاه از خدمات دکتر قالیباف شهردار تهران و دکتر ایازی به خاطر فعالیتهای فرهنگی در تهران تعریف و تمجید کرد و از مسئولان شهرداری خواست که به آقای جعفریان در ساخت کتابخانه مجلس و بازسازی آن کمک کنند.