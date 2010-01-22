آغاز اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه سامانه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از سوم بهمن ماه بر اساس زمان‌بندی مشخص شده فعال است و خانواده‌ها باید پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی www.amar.org.ir اطلاعات اقتصادی خود را در صورت صحت،‌ تایید و در صورت مغایرت، اصلاح کنند.

بر این اساس، خانوارهای یک تا دو نفره طی سه روز از سوم تا پنجم بهمن، خانواهای سه نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای چهار نفره از نهم تا یازدهم، خانوارهای پنج نفره به بالا از 12 تا 14 بهمن می‌توانند به این پایگاه مراجعه کنند.

همچنین خانوارهایی که بر اساس زمان‌بندی فوق موفق به مراجعه نشده‌اند، از 15 تا 22 بهمن به مدت هشت روز می‌توانند به تایید یا اصلاح اطلاعات اقتصادی خود اقدام کنند.

همچنین در اطلاعیه مرکز آمار ایران آمده است: بدینوسیله به اطلاع عموم اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقیما از شبکه جهانی اینترنت استفاده می کنند و یا در خارج از کشور قصد دسترسی به وب گاه ویژه طرح هدفمند نمودن یارانه ها را دارند، می رساند دسترسی به وب گاه ویژه طرح هدفمند نمودن یارانه ها و درگاه ملی آمار، صرفا از طریق شبکه اینترانت ملی امکان پذیر است.

لذا کاربرانی که به طور مستقیم به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند یا در خارج از کشور قصد دسترسی به وب گاه مذکور را دارند، قادر به دسترسی به وب گاه مزور نخواهند بود. بنابراین توصیه می شود برای دسترسی به وبگاه ویژه این طرح ، از طریق شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی در داخل کشور اقدام کنند.