انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه سمنان و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت: در جهت گسترش فعالیتهای علمی و انجام پروژه های کاربردی، دانشگاه سمنان سیاست همکاری با مراکز علمی معتبر را دنبال می کند و عقد قرارداد همکاری با یکی از موسسات وابسته به سازمان انرژی اتمی کشور نیز به همین منظور انجام می گیرد.

خیرالدین درباره مفاد این قرار داد همکاری گفت: برنامه ریزی و اجرای تحقیقات کاربردی، بهره مندی از امکانات و توانایی های علمی طرفین در توسعه علم و فناوری و ارتقای دانش هسته ای کشور، مشارکت در ایجاد فرصت های مطالعاتی و تبادل استاد از جمله مفاد این قرارداد همکاری است.

وی طراحی و برگزاری سمینارهای علمی و کارگاههای آموزشی، تولید مقاله و تالیف کتاب همچنین بهره مندی از تجهیزات و امکانات تحقیقاتی طرفین و اجرای پروژه های پژوهشی مشترک را از دیگر موضوعات این قرارداد همکاری دانست.

رئیس دانشگاه سمنان مدت زمان این همکاری را در مرحله اول پنج سال اعلام کرد و گفت: برای نیل به اهداف این تفاهم نامه، کارگروهی مشترک از نمایندگان دو طرف تشکیل خواهد شد که علاوه بر نظارت بر روند اجرای این قرارداد همکاری، از فعالیتهای انجام شده نیز گزارشاتی دوره ای تهیه و ارائه خواهد کرد.