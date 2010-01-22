به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی‌(ره) حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) اقامه شد، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات اخیر خود بر دو واژه و عنصر مهم تأکید داشتند، یکی خواص و دیگری بصیرت که منظور از خواص کسانی هستند که خط شناس و بصیرت شناس هستند و الزاما هم نباید باسواد باشند و چه کسانی که ممکن است علم داشته باشند ولی خط شناس نباشند و اما بصیرت به معنی شناخت خدا و شناخت دشمن است.



وی اضافه کرد: خواص باید موضع شفاف داشته باشند زیرا که دو پهلو صحبت کردن در شرایط فعلی کشور، آتش فتنه را شعله‌ور تر خواهد کرد.



امام جمعه قم در ادامه خطاب به کسانی که دو پهلو صحبت می‌کنند و عالم و ظالم را به یک چشم می‌بینند، گفت: این افراد باید دست از دو پهلو صحبت کردن بردارند و اگر نظام و انقلاب را قبول دارند و آن را از خود می‌دانند، می‌بایست بی‌پرده صحبت کنند و موضع خود را برای همگان مشخص کنند .



وی خطاب به این افراد گفت: با صراحت بگویند که آیا ولایت فقیه را قبول دارند یا خیر و اگر جوابشان منفی است؛ شک نکنید که مردم شما را در شمار ضد انقلابیون می‌دانند و به طور شفاف به این سئوال پاسخ دهید که آیا هنجار شکنی‌های اخیر را محکوم می‌کنید یا نه؟ و اگر پاسخ شما منفی است، شما از دشمنان واقعی این انقلاب هستید.



خداوند در دهه فجر بزرگترین نعمت‌ها را به ما عنایت کرد



سعیدی با اشاره به ایام الله دهه فجر و تأکید بر برگزاری با شکوه مراسم این دهه اضافه کرد: خداوند در دهه فجر بزرگ‌ترین نعمت‌ها را به ما عنایت فرمود، نعمت‌هایی چون خود باوری، استقلال، کوتاه شدن دست بیگانگان از کشور، آزادی و جمهوری اسلامی که اگر شکرگزار باشیم خداوند این نعمات را بیشتر خواهد کرد.



وی در پایان خاطر نشان کرد: مراسم دهه فجر باید با در نظر گرفتن مناسبت‌هایی همچون اربعین حسینی انجام بگیرد و باید راهپیمایی 22 بهمن امسال با شکوه‌تر هر سال برگزار شود.