سفر رئیس مجلس به استان مرکزی پایان یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، علی لاریجانی پس از انجام چند سفر استانی به استانهای گلستان، مازندران، خراسان رضوی، از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز (جمعه) به استان مرکزی سفر کرد و طی این سفر چهار پروژه عمرانی را افتتاح یا کلنگ زنی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر خود به استان مرکزی از شهرهای اراک، شازند، هندودر، خمین، دلیجان، آشتیان، محلات، تفرش، نیم ور و ساوه بازدید کرد و در جمع مردم ، صنعتگران ، نخبگان و روحانیون این شهرها سخن گفت و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شد.

لاریجانی در این سفر همچنین از روستای مزرعه نو از توابع آشتیان به طور سرزده بازدید کرد و پای درد دل مردم این روستا نشست.

وی این سفر عمده مشکلات استان مرکزی را مربوط به صنایع، کشاورزی و موضوع کمبود آب خواند و قول مساعدت برای رسیدگی و حل این مشکلات را داد.

لاریجانی در پایان سفر خود در نماز جمعه شهرستان ساوه سخنرانی کرد و پس از آن برای انجام امور نمایندگی مستقیما به شهر ستان قم عزیمت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است فردا (شنبه) در دانشگاه جامع المصطفی عالمیه در قم نیز سخنرانی داشته باشد.