۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۴۳

پردیس بین المللی اروند دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجو می پذیرد

پردیس بین المللی اروند دانشگاه شهید چمران اهواز برای نیم سال دوم سال تحصیلی 89-1388 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پردیس بین المللی اروند دانشگاه شهید چمران اهواز با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره های کارشناسی ارشد را در رشته های مهندسی الکترونیک، ژنتیک (گرایش سلولی – ملکولی)، مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) و مدیریت (گرایش مالی و بازاریابی) راه اندازی کرده است.

به فارغ التحصیلان هر رشته از دوره کارشناسی ارشد پردیس بین المللی اروند، مدرک رسمی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد پذیرش وزارت علوم اعطا می شود.

ارائه مدرک کارشناسی یکی از دانشگاههای ایران یا خارج از ایران که مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد، قبولی در مصاحبه حضوری و داشتن معدل 14 از 20  (یا معادل آن برای داوطلبان سایر کشورها)، روشن بودن وضعیت نظام وظیفه و در این خصوص نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل و ارائه ی گواهی شرکت در آزمون زبان انگلیسی و کسب حداقل نمره در یکی از آزمون های زبان شرایط پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی داشنگاه شهید چمران اهواز است.

