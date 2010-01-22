  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

همزمان با جشنواره فیلم فجر/

کارگاه آموزشی "سینمای ایران، چشم‌انداز دهه 90" برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی "سینمای ایران، چشم‌انداز دهه 90" برگزار می‌شود

همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر، مجموعه کارگاههای آموزشی و نشست‌های کاربردی با موضوع "سینمای ایران؛ چشم‌انداز دهه 90" برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست‌ها توسط انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران و با همکاری بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.

این همایش شامل دو کارگاه آموزشی و سه نشست خواهد بود که هر نشست با محور مشخص میزبان میهمانانی است که از میان دست اندرکاران سینما، مدیران، کارشناسان، هنرمندان و منتقدان سینما به فراخور محور هر نشست انتخاب می‌شود.

محورهای کارگاههای آموزشی شامل فیلمبرداری در ایران و جلوه‌های ویژه و محورهای نشست‌ها شامل سینمای استاندارد، سینما اندیشه و سرگرمی و سینمای آرمانی ما می‌شود.

این نشست‌ها روزهای هشت تا 12 بهمن‌ماه در یکی از سالن‌های مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

کد مطلب 1021601

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها