به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست‌ها توسط انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران و با همکاری بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.

این همایش شامل دو کارگاه آموزشی و سه نشست خواهد بود که هر نشست با محور مشخص میزبان میهمانانی است که از میان دست اندرکاران سینما، مدیران، کارشناسان، هنرمندان و منتقدان سینما به فراخور محور هر نشست انتخاب می‌شود.

محورهای کارگاههای آموزشی شامل فیلمبرداری در ایران و جلوه‌های ویژه و محورهای نشست‌ها شامل سینمای استاندارد، سینما اندیشه و سرگرمی و سینمای آرمانی ما می‌شود.

این نشست‌ها روزهای هشت تا 12 بهمن‌ماه در یکی از سالن‌های مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.