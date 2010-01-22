نخستین ترجمه "نماد گمشده" دن براون در ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که چاپ نخست آن در 15 سپتامبر 2009 به بازار کتاب جهان آمد سومین رمان نویسنده است که در ایران انتشار یافته است.
وقایع رمان "نماد گمشده" پس از اتفاقات رمان "کد داوینچی" در واشنگتن رخ میدهد. این کتاب در چاپ اول در شمارگان وسیع 5/6 میلیون نسخه منتشر شد و در نخستین روز عرضه، بیش از یک میلیون نسخه جلد سخت و کتاب الکترونیک آن در امریکا و بریتانیا به فروش رسید که رکورد سریعترین فروش کتاب بزرگسالان را از آن خود کرد.
در جدول پرفروشهای نیویورکتایمز از زمان عرضه به مدت شش هفته در صدر قرار داشت و پس از آن نیز همواره رتبههای بالای این جدول را به خود اختصاص داده است.
"کتابی که نمیشود آن را زمین گذاشت"، "داستانی گیرا که خواننده را در جای خود میخکوب میکند"، "موفقترین اثر سال... خواندنی و مسحورکننده... گیرا... و حیرتانگیز" تعاریفی است که نیویورکتایمز، ساندی میل و نیوز ورلد از این اثر ارائه کردهاند.
این کتاب در قطع رقعی، 720 صفحه و در شمارگان 1650 نسخه منتشر شده است.
همچنین نشر افق در نظر دارد ترجمه حسین شهرابی را از این کتاب منتشر کند.
