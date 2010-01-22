سیاست حمایتی دولت برای توسعه زراعت و باغداری ناکارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مطالعات انجام گرفته برای بررسی مشکلات، چالشها و سیاست‌های توسعه بخش زراعت و باغبانی، با بیان اینکه عدم استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب، پایین ‌بودن بهره‌وری آب و کمبود سرمایه‌گذاری در آب و خاک از مهمترین مشکلات این بخش است، اعلام کرد: در عرصه تولید محصولات زراعی و باغی علاوه بر این موارد، می‌توان از ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی (ناشی از عدم تناسب نظام تعرفه‌ای و یارانه‌ها با ساختار تولید و بازار است)، ضعف در حفظ منابع تولید، ناکارآمدی نظام توزیع و تنظیم بازار، کم توجهی به پایداری تولید به ویژه متاثر از اجرای طرحهای محوری که در آنها به پایداری تولید توجه کافی نشده است، به عنوان عمده‌ترین چالش‌ها اشاره کرد.

مرکز پژوهشها در ادامه این گزارش با استفاده از یافته‌های خود، برخی سیاست‌‌های اجرایی و کلان در خصوص چالشهای مورد بحث ارائه کرده و می‌افزاید: در مطالعه چارچوب استراتژی کشاورزی ایران، انجام شده توسط فائو و همچنین در استراتژی زراعت تولید شده در موسسه پژوهش‌ها، عوامل مختلفی به عنوان عوامل اثرگذار بر این بخش مشخص شده‌اند که شاید به توان به آنها عواملی نیز اضافه کرد.

نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که عوامل اقلیمی همچون خشکی و خشکسالی، تنوع اقلیمی، جزء لاینفک شرایط محیطی کشور است و به جای جستجوی راه‌های مقابله باید آنها را به عنوان واقعیت‌هایی پذیرفت و ضروری است برنامه‌ریزی‌ها با توجه و منطبق با آنها انجام شود با این توضیح که اثرخشکسالی بر روی سطح زیر کشت و حتی تولید محصولات صنعتی و باغی و به طور کلی محصولات نقدی، کم و بر تولید گندم، جو و حبوبات دیم همچون نخود و عدس بسیار زیاد است.

همچنین مواردی همچون فناوری، حمل و نقل، صنایع تبدیلی، فرآوری و نگهداری، مکانیزاسیون، تولید نهاده‌ها ( سم، کود و بذر) مهم هستند و مثلا وجود امکانات نگهداری و سیلو در امنیت غذایی و تنظیم بازار نقش با ارزشی را ایفا می‌کنند، اما میزان دخالت دولت در بازار و سیاست قیمتگذاری محصولات کشاورزی و به ویژه خرید تضمینی و قیمت محصولات رقیب، نحوه حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی، واردات محصول و وضعیت کانال‌های توزیع مهمترین عوامل بسیار اثرگذار و همگی متاثر از سیاستگذاریها در بخش کشاورزی هستند.