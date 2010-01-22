اشتباهات جناح های سیاسی کشور قابل جبران است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، معزالدینی در خطبه‌ های این هفته نمازجعمه اظهار داشت: کوتاهی و اشتباه از جانب هر دو جناح بوده که به هر ترتیب اگر افراد دست از هوای نفس بردارند، این اشتباهات قابل جبران است.

وی افزود: قانون اساسی که همه به آن رای داده اند، مورد قبول هر دو جناح است و هر دو جریان سیاسی به آن قائل هستند و امام نیز نظرشان این بود که قانون اساسی اعمال شود و بر اساس قانون اساسی نیز پس از امام هر فردی را که خبرگان تعیین کردند، مسئولیت را بر عهده می ‌گیرد و به عنوان رهبر انقلاب برای همگان قابل قبول و حرف او حجت است.

معزالدینی تاکید کرد: هر دو جناح درگیر و البته اطرافیانشان باید تندروی‌ ها را کنار بگذارند و خدمت رهبری بروند و کلام رهبری را فصل‌ الخطاب قرار دهند.

عمل به فرمایشات رهبری به نفع هر دو جناح سیاسی کشورمان خواهد بود

وی ادامه داد: اگر جناح‌ های سیاسی درگیر کشورمان پس از کنار گذاشتن تندروی‌ های خود و گوش دادن به کلام مقام معظم رهبری به این فرمایشات عمل کردند و آن را فصل ‌الخطاب قرار دادند، هر دو جریان سود می‌ برد و در غیر این‌ صورت هر دو جریان متضرر خواهند شد.

خطیب جمعه موقت یزد خطاب به جناح های سیاسی کشورمان تاکید کرد: کظم غیظ را از امام کاظم بیاموزید به دور از هواها، کینه ‌ها و عصبانیت‌ ها به بیانات و راهنمایی‌ های رهبری عمل کنید زیرا اگر این راه پیموده نشود، همگان آسیب خواهیم دید.

وی خاطرنشان کرد: رهبری عمود خیمه انقلاب است و اگر دشمن موفق شود این عمود را بلرزاند یا از جا بکند، خیمه انقلاب بر سر هر دو جناح خراب می ‌شود.

کاهش مخاطبان رسانه ملی باید در عملکرد مسئولان آن جستجو شود

معزالدینی در بخش دیگری از خطبه ‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به اهمیت رسانه ملی در کشورمان بیان داشت: مسئول صدا و سیما در مصاحبه‌ ای اعلام کرده که 40 درصد بینندگان و مخاطبان صدا و سیما کاهش یافته ‌اند که البته علت و عوامل این کاهش را باید در عملکرد خود صدا و سیما جستجو کرد.

وی تاکید کرد: به عنوان نمونه اگر صدا و سیما در حوادث اخیر شفاف عمل می کرد و اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیار آنها قرار می داد، آنها به کانال ‌های بیگانه و ماهواره روی نمی ‌آوردند و هر روز از مخاطبان تلویزیون و رسانه ملی کاسته نمی‌شد.

معزالدینی خاطرنشان کرد: اگر مناظرات تلویزیونی به همین شکل تداوم یابد و طرفداران احزاب مختلف مسائل خود را به صورت شفاف مطرح کنند، مردم نیز علاوه بر اینکه به رسانه ملی روی می‌آورند، از واقعیت‌ها مطلع می شوند.