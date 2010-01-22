۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

مسیر سرویس رسانه‌ها برای حضور در برج میلاد اعلام شد

از سوی کمیته امور تشریفات جشنواره فیلم فجر، مسیرهای چهارگانه سرویس ایاب و ذهاب رسانه‌ها برای حضور در مرکز اصلی جشنواره مرکز همایش‌های برج میلاد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور رفاه حال خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها جهت حضور در جشنواره فیلم فجر در برج میلاد (مرکز اصلی جشنواره) از سوی کمیته تشریفات جشنواره مسیرهای حرکت خودروها اعلام شد. مسیر اول: میدان آزادی ، فلکه صادقیه ،خیابان اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم، برج میلاد

مسیر دوم: میدان جمهوری ، چهارراه نواب، خیابان آزادی، ایستگاه مترو شادمان ، بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه حکیم ، برج میلاد، مسیر سوم: میدان هفت تیر، میدان ولی عصر (عج)، میدان فاطمی ،میدان گلها، بزرگراه کردستان، حکیم، برج میلاد، مسیر چهارم: میدان رسالت، پل سیدخندان، ایستگاه مترو مصلی، بزرگراه حکیم، برج میلاد.

ساعت حرکت خودروها در طول ایام جشنواره (چهارم تا پانزدهم بهمن 88) در مسیرهای فوق به شرح ذیل است: از میادین اعلام شده به طرف برج میلاد: ساعتهای 9 ، 12، 14:45 ، 17:45، 20:30 و ساعتهای بازگشت از برج میلاد به سمت میادین اعلام شده عبارت است از: 12:30 ، 15:45 ، 18:45، 21 و 23:30

