شرط بصیرت حقیقت یابی است/ دو اصل انقلاب مورد هدف دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصباح یزدی در دیدار جمعی از دبیران استان‌های سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ابعاد فتنه از ابتدای تاریخ اسلام اظهار داشت: از صدر اسلام همواره حوادث مختلفی وجود داشته که از زبان قرآن و روایات، فتنه نامیده شده و در زمان پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و همچنین جنگ‌های سه‌گانه‌ امیرالمومنین(ع) همواره نمونه ‌هایی از فتنه وجود دارد.

وی افزود: مهمترین مسئله ‌ای که باید در جریانات اخیر توجه داشته باشیم همان سخنان مقام معظم رهبری است که به کسب بصیرت تاکید کردند و همه ما می‌دانیم که داشتن بصیرت در مسائل اجتماعی و فتنه‌های گوناگون گوهری بسیار گرانبهاست.

مصباح یزدی ادامه داد: بصیرت در افراد مختلف مراتبی دارد و این‌ طور نیست که کسی بصیرت کامل داشته باشد و یا اصلا بصیرت نداشته باشد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم همچنین گفت: هرکس باید به بصیرت خود بیفزاید و ما خداوند را شکر می‌کنیم که در راس هرم حکومت اسلامی، مقام معظم رهبری است که بصیرت ایشان از همه مدعیان بیشتر است و این نعمت آنچنان بزرگ است که هرچه قدر هم شکر کنیم کم است.

وی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه " چه کار کنیم که بصیرت افراد بیشتر شود؟" گفت: مسئله‌ بصیرت آن‌ قدر با ارزش است که گروه‌های مختلف فکری با تخصص‌های گوناگون باید مطالب خود را روشن، محکم و سنجیده تدوین کنند.

مصباح یزدی ادامه داد: افرادی که در مقابل ما هستند می‌گویند ما اهل بصیرت هستیم زیرا هوش، تحصیل و تجربه‌ علمی و عملی ما در ارتباط با مراکز علمی دنیا بیشتر است اما چگونه باید فهمید که آنها اهل بصیرت هستند یا ما اهل بصیرت هستیم.

وی تاکید کرد: زمانی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند اهل بصیرت باشید مخاطب اصلی آنها هستند و این مسئله‌ای صاف و عریان است که در یک سو مقام معظم رهبری و در سوی دیگر آنها قرار دارند.

مصباح یزدی همچنین با تاکید براینکه "پایه اصلی بصیرت فکراست" اظهار داشت: بصیرت به معنای بینش عمقی در مقابل بینش سطحی است، گاهی انسانها درباره حوادث گوناگون سریع قضاوت می‌کنند و لایه ظاهری را می‌بینند بلکه بصیرت این است که لایه‌های زیرین حوادث را درک کنیم. متاسفانه عده‌ای وجود دارند که خواسته‌های خود را در زیر لایه‌های گوناگون حوادث پنهان می‌کنند و هنرشان این است که از این راه مردم را فریب می‌دهند. زمانی که در مقابل افرادی قرار می‌گیریم که چنین شیطنت‌هایی دارند باید حواس خود را جمع کنیم و سعی در شناخت لایه‌های زیرین داشته باشیم.

وی ادامه داد: باید فکر و عقل خود را به کار ببندیم و قوه‌ عقل را در مسیر صحیح قرار داده و نتیجه صحیح از استدلال‌ها به دست آوریم، قوه فکر یک ابزار مانند همه ابزارهای دیگر در شناخت است.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم تاکید کرد: قرآن راهی را به ما نشان می‌دهد که در فکرمان اشتباه و مغالطه نکنیم و آن اینکه در مسائل مختلف محکمات و متشابهاتی وجود دارد و باید از محکمات شروع کرد و به سراغ یقین‌ها رفت و در پرتو محکمات، متشابهات را تفسیر کرد. دشمن از ابتدای انقلاب اسلامی هر روز به شکلی به دنبال زیر سئوال بردن روح اسلام و ولایت فقیه بوده و همه هدف دشمنان ضربه به این دو اصل است.

وی اظهار داشت: دشمن با اصل اسلام دشمنی می‌کند و دشمنی آنها با ولی فقیه به این دلیل است که ولی فقیه نماینده‌ امام و نماینده‌ خدا است. مشکل دشمنان این است که ولایت فقیه را نمی‌توانند بخرند، ولی فقیه از هیچ چیز نمی‌ترسد، ایران خاری در چشم دشمنان است و آنها اعتراف کرده‌اند که در مقابل ایران نتوانسته‌اند کاری کنند و همه هدفشان این است که ولایت فقیه را از بین ببرند.

مصباح یزدی با بیان اینکه " باید برای کسب بصیرت فکر را در جهت صحیح به کار گرفت" گفت: متاسفانه در رده‌های پائین جامعه ضعف بصیرت وجود دارد و باید به سراغ همان مساله‌ای که مقام معظم رهبری تاکید کرد که کسب بصیرت است حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: شرط بصیرت این است که انگیزه‌ حقیقت‌یابی باشیم و وظیفه ما شناخت حق از باطل است.