نمی خواهیم وارد حاشیه شویم / با تمام توان برای پیروزی می جنگیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه تمرین عصر جمعه تیمش به دیدار روز شنبه برابر استیل آذین اشاره کرد و افزود: در این هفته با توجه به فاصله زمانی بین دیدار تراکتورسازی تبریز و استیل آذین تمرینات بسیار منظمی را پشت سر گذاشته ایم. بازیکنان ما از لحاظ روحی در شرایطی بسیار خوبی هستند و همه بازیکنان هم قسم شده اند که این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارند.

سرمربی استقلال در مورد بازیکنان محروم و مصدوم تیمش گفت: محروم نداریم اما امیدرضا روانخواه که به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده بود همچنین هاشم بیک زاده که چند روزی به دلیل مصدومیت کنار ما نیست غایبین دیدار با استیل آذین هستند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اظهار نظر بازیکنان استیل آذین و اینکه آبی پوشان در بحران قرار دارند گفت: من تنها تمرکزم بر روی تیم خودم است و نمی خواهم با توجه به این مسائل تیم و بازیکنانم را وارد حاشیه کنم.

وی در خصوص نتیجه این دیدار نیز اظهار داشت: درست است که ما در دور رفت استیل آذین را با دو گل شکست دادیم اما معتقدم هر بازی شرایط خاص خود را دارد و بایستی هر بازی را آنالیز کرده و به این فکر نباشیم که چون بازی رفت را برده ایم حتما بازی برگشت را نیز خواهیم برد.

سرمربی استقلال تهران در پایان از هواداران استقلال خواست که در دیدار مقابل استیل آذین، تیم خود را تنها نگذاشته و برای حمایت از این تیم به ورزشگاه آزادی بیایند.