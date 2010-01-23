جشنواره فیلم های تلویزیونی باید زودتر برگزار می شد

لیلا بلوکات که در فیلم ها و سریال های بسیاری نقش آفرینی کرده به خبرنگار مهر گفت: برگزاری جشنواره فیلم های تلویزیونی یکی از اتفاقاتی است که بایستی زودتر اتفاق می‌افتاد و تلویزیون ما سالهاست که تشنه چنین رویدادی بود. به دلیل اینکه شرکت کنندگان با مقایسه اثر خود با دیگران به نتایج قابل توجهی دست پیدا می کنند و در واقع در این دست جشنواره ها تعاملی چند سویه صورت می پذیرد که این مساله در کیفیت آثار بعدی آنها تاثیر خواهد داشت.

وی افزود: البته انتخاب فیلمی به عنوان فیلم برگزیده به معنای آن نیست که آثار دیگر دارای ارزش نبوده اند. زیرا قطعا صلاحیت داوران با توجه به افراد انتخاب شده، هربار می تواند کار دیگر را در اولویت انتخاب قرار دهد.

بلوکات ادامه داد: امیدوارم این جشنواره همچنان در سال های آینده نیز برگزار شود. چراکه کم ترین تاثیر آن بالا رفتن سطح کیفی آثار تولیدی در سال آینده است و باعث می‌شود تله‌فیلم از حالت زنگ تفریح بودن برای بازیگران و دیگر خارج شود.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من عملیات پایتخت (نه به این دلیل که خودم بازیگر آن بوده ام)، یک الگوی مناسب از هر جهت برای سازندگان تله فیلم خواهد بود. در این فیلم، تهیه کننده و سایر عوامل بیشتر به کیفیت کار فکر می کردند نه مسائل مالی و ...

از حضور در این فیلم متفاوت و اکشن به تهیه کنندگی کاوه افضلی و کارگردانی محمدرضا آهنج بسیار خرسندم چراکه توانستم ایفاگر نقشی متفاوت با نگاهی نو باشم. همکاران من در این کار زحمات بسیاری متحمل شدند و امیدوارم این کار دیده شود و کارهایی نظیر عملیات پایتخت از لحاظ کیفی و تفاوت ساخت، در تلویزیون ما بیشتر باشند.