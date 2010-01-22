پیروزی پرسپولیس، ابومسلم و پاس در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور بعدازظهر امروز(جمعه) با برگزاری هشت دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پرسپولیس در پایان نیمه اول راه آهن را شکست داد.

نتایج دیدارهای برگزار شده امروز تا پایان نیمه اول به شرح زیر است:

* ابومسلم خراسان 2 - پیکان قزوین 1

گلها: رضا ناصحی 18 پنالتی و 35 برای ابومسلم - ایمان رزاقی راد 12 برای پیکان

* پاس همدان 2 - صبای قم صفر

گلها: هادی اصغری 28 و هادی بلوری 39

* مس کرمان صفر - شاهین بوشهر صفر



* تراکتورسازی تبریز صفر - مقاومت شهید سپاسی شیراز صفر



* پرسپولیس یک - راه آهن شهرری صفر

گل: محسن خلیلی دقیقه 15