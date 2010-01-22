سخنان کوشنر غیر منطقی است/ رژیم صهیونیستی منبع اصلی تهدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع وزارت امورخارجه در خصوص سخنان کوشنر که اظهار داشته است " ما نگران ایران می باشیم، چرا که برخی از مسئولان آن به علت تحولات داخلی و فرار به جلو با استفاده از سلاح حزب الله در جنوب لبنان دخالت نمایند"، اظهار داشت: متاسفانه کوشنر تحت تاثیر افکار صهیونیست ها اظهار نظر می نماید.

وی این رویکردها را مداخله جویانه و در جهت منافع اشغالگران دانست و آن را تقبیح نمود.

میهمانپرست ضمن بی اساس دانستن اظهارات غیر منطقی کوشنر، با اشاره به مولفه های واقعی نگرانی در منطقه تصریح کرد: برای همگان واضح است که منبع اصلی تهدید و اشغالگری رژیم صهیونیستی بوده و با تهدید آفرینی روزانه مردم بیگناه را با سلاح های گرم و سرد مورد هدف قرار داده و حق اولیه زندگی و حیات را از آنها سلب کرده و متاسفانه این بی عدالتی ها در افکار صهیونیست دوست کوشنر نادیده گرفته شده است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: ما این گونه رویکردها را در جهت منافع حکومت وحدت ملی لبنان و نتایج حاصله از تلاشها و مساعی خیرخواهانه کشورهای دوست از جمله جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات و آرامش در لبنان ندانسته و آن را جهت پوشش گذاردن بر تجاوزگریها و تهدیدات مستمر مقامات رژیم صهیونیستی می دانیم.