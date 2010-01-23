دکتر علی اصغر محکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه توسعه همه‌جانبه تا چه اندازه به رسانه‌های قوی و منتقد نیاز دارد، اظهار داشت: وقتی از توسعه همه جانبه سخن می گوییم توجه ما به توسعه‌ای است که علاوه بر رشد اقتصادی ناظر بر ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی هم باشد. توسعه متوازن توسعه‌ای است که تمام جنبه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را درنظر داشته باشد .

محکی تصریح کرد: برای رسیدن به چنین توسعه همه‌جانبه و متوازنی نیازمند رسانه‌های قوی و منتقد هستیم . یک رسانه قوی و منتقد رسانه‌ای است که اولاً دارای استقلال اقتصادی باشد، و دیگر اینکه معیارهای حرفه ای را در کارخود به کار بندد.

سردبیر و مدیر مسئول روزنامه همشهری در مورد تأثیر رسانه ها بر توسعه سیاسی و فرهنگی نیز گفت: با این تعریف که توسعه را نوعی تعالی و توازن و ایجاد فرصت برابر برای تمام آحاد جامعه درجهت شکوفایی مادی و معنوی تلقی کنیم طبعاً شاخصهای توسعه سیاسی و فرهنگی ناظر برمشارکت واقعی و معنادار افراد جامعه در امور مربوط به خود است، چنین الگویی برای توسعه لزوماً باید درونزا، بومی و پایدار باشد. بنابراین چنان چه رسانه ها درداخل جامعه هدف، برخاسته ازمتن جامعه و آشنا به نیازها، تقاضاها، مطالبات عمومی و مصالح جمعی باشند، می توانند به عنوان میانجی روابط اجتماعی میان دولتمردان، نخبگان و مردم قرار گیرند و شتاب مورد نیاز را برای نیل به اهداف توسعه ایجاد کنند.

این مدرس روزنامه نگاری اظهار داشت: مهمترین اصل در رسیدن به توسعه و تعالی متوازن، داشتن راهبرد منسجم برای توسعه پایدار و بومی و نیز داشتن رویکرد درست عقلانی، معتدل، ارزشگرا و دوراندیشانه است. رسانه‌ها می توانند از راه توسعه عقلانیت و ترویج ارزش های معطوف به هویت، اعتدال و دوراندیشی، رسیدن به شاخص های توسعه سیاسی و فرهنگی را تسهیل کنند.

این مدرس علوم ارتباطات درپاسخ به این سؤال که تلقی شما از یک رسانه توسعه یافته چیست؟ گفت: رسانه توسعه یافته، رسانه‌ای است برخوردار از آزادی بیان، مستقل، قانون مدار، متعهد نسبت به ارزشهای انسانی، دینی و ملی که در جهت ایفای رسالت خود وامدار جریانات شخصی، حزبی و سیاسی نیست و با رعایت انصاف و معیارهای حرفه ای به نیابت از افکارعمومی در جهت تأمین خواسته‌های مشروع و قانونی مردم و تحقق عدالت اجتماعی تلاش می‌کند.