به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این بازی که ساعت 2.45 دقیقه بعد از ظهر امروز جمعه در ورزشگاه 70 هزار نفری یادگار امام(ره) این شهر برگزار شد دو تیم تراکتورسازی و مقاومت سپاسی شیراز از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر به تساوی بدون گل رسیدند.

تراکتورسازان که از حمایت بیش از 80 هزار تماشاگر مشتاق سود می بردند نتوانستند بازی های هجومی و منظم گذشته را تکرار کرده و حریف را تحت فشار گذارند.

سرخ پوشان تبریزی با اینحال معدود فرصت هائی نیز به دست آوردند که با بی دقتی مهاجمان به هدر رفت.

تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز نیز که با بستن کمربند دفاعی و میانی خود چشم به ضد حملات دوخته بود، توانست چند فرصت مسلم گلزنی به دست آورد اما مهاجان این تیم نیز نتوانستند در این بازی کاری از پیش ببرند.

شیرازی ها در این دیدار، بازی فیزیکی را در دستور کار خود قرار داده بودند بطوریکه چندین خطا و سه کارت زرد محصول این تاکتیک زرد پوشان سپاسی بود اما در نهایت توانستد مهاجمان و هافبک های تراکتورسازی را از کار بیندازند.

به دنبال حاشیه های ایجاد شده در برنامه نود هفته گذشته، پلاکاردهائی در اعتراض به این امر در ورزشگاه نصب شده بود.گویا نظرسنجی برنامه نود تاثیر زیادی بر روی هواداران تبریزی گذاشته بطوریکه تماشاگران از نخستین ساعات صبح امروز خود را به ورزشگاه رسانده و تعداد حاضران بیش از ظرفیت استادیوم بود.

از دیگر نکات جالب توجه، پرواز چندین کبوتر قرمز رنگ بر فراز استادیوم بود که تماشاگران تراکتور در پاسخ به حاشیه بازی مقابل استقلال با خود به استادیوم آورده بودند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با این نتیجه 34 امتیازی شد و در رده ششم جدول لیگ برتر باقی ماند.