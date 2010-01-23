فرماندار جدید دشت آزادگان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در فاصله کمتر از یک ماه چهارمین فرماندار استان خوزستان نیز جای خود را به فرد دیگری داد تا همچنان سوت قطار تغییرات در استان خوزستان نواخته شود.

در همین راستا قائد اسلامی نسب جای خود در سمت فرمانداری شهرستان دشت آزادگان را به جواد دغلاوی داد تا وی اینگونه به سالها مدیریت در شهرستان دشت آزادگان خاتمه دهد.

19 دی ماه محمدرضا آملازاده نیز پس از سه سال فعالیت در فرمانداری خرمشهر جای خود را به عبدالله حسینی داد.

عبدالله حسینی پیش از این مدیر عامل سازمان همیاری های شهرداریهای استان خوزستان بود.

همچنین بلافاصله پس از پایان دور سوم سفر هیئت دولت به استان خوزستان فرماندار شهرستان ایذه و سرپرست فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان معرفی شدند.

خداداد محمدی فرماندار پیشین ایذه بلافاصله پس از کنار رفتن از سمت فرمانداری این شهر به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان منصوب و قدرت الله حمزه که پیش از این به عنوان فرماندار شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کرد جانشین محمدی در فرمانداری شهرستان ایذه شد.