به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم‌های تلویزیونی با حضور عزت الله ضرغامی، مرتضی میرباقری معاون سیما، مدیران شبکه‌های مختلف سیما و هنرمندان با اجرای شهاب حسینی در مرکز همایش‌های بین المللی صدا وسیما با معرفی برترین های هر بخش در حوزه تله فیلم برگزار شد.

عزت الله ضرغامی در بخشی از این مراسم ضمن تشکر از هنرمندان و دست‌اندرکاران تولید فیلم‌های تلویزیونی گفت: از پدیدآورندگان جشنواره تله فیلم ها همچون آقای میرباقری معاون سیما و آقای صالحی دبیر جشنواره قدردانی می کنم. امیدوارم بتوانیم با تلاش شما عزیزان به جایگاه خوبی برسیم.

وی در ادامه افزود: سلائق مختلف و نیازهای متنوع جامعه امروز و تأثیرگذاری بالای برنامه‌های نمایشی باعث شد تا تولیدات نمایشی تک ‌قسمتی براساس نیازهای دائمی رسانه به ویژه در مقاطع مناسبی طراحی و به مرحله اجرا در‌آید.

ضرغامی خاطرنشان ساخت: گرچه برنامه های گفتگومحور در برخی مواقع رکورد برنامه های نمایشی را شکسته است، اما نورم کارهای نمایشی بالاتراست و این مسئله در تمام دنیا صدق پیدا می کند. زمانی که من تولید فیلم های سینمایی از سوی صدا و سیما را متوقف کردم برخی گلایه کردند، اما ترجیج دادم این سرمایه گذاری صرف فیلم های تلویزیونی شود تا فیلم‌های سینمایی، چرا که فیلم های سینمایی تولید شده چندان هم تاثیرگذار نبودند.

وی ادامه داد: سرعت، ارزانی و قابلیت انعطاف از ویژگی‌های فیلم های تلویزیونی است. مسئولیت ما هدایت افکار عمومی است. بنابراین باید تولیدات مناسب داشته باشیم. همچنین سوژه‌هایی که برای فیلم های تلویزیونی انتخاب می شود باید متناسب با شرایط روز باشد تا برای مخاطب از جذابیت برخورددار باشد.

رئیس سازمان صدا و سیما یادآور شد: برخی گلایه می کنند سوژه‌ها تکراری است و قصه خوب پیدا نمی‌شود، در حالی که من مخالفم این حرف هستم. مثلاً مردم زیادی در مراسم تشییع دادستان خوی شرکت کردند. او با زمین خواران بسیاری مبارزه کرد و به شهادت رسید. می توان سوژه‌های زیادی از زندگی او جمع آوری کرد.

ضرغامی با تاکید بر ضرورت زایندگی در عرصه هنر و رسالت مهم مدیران فرهنگی در ایجاد ساختارها و بستر‌های مناسب برای تحقق این مهم تصریح کرد: ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه فیلم‌ های تلویزیونی، فرصتی تاریخی برای صاحبان فکر و اندیشه و فیلمسازان مولف است که به راحتی و خارج از دغدغه‌های مرسوم آثار ارزشمندی را خلق و به مردم عرضه کنند.

وی در این مراسم از تاسیس باشگاه فیلمنامه نویسان جوان خبر داد و گفت: باید فیلمنامه نویسان جوان و خوش فکر را شناسایی و کارآگاه‌های آموزشی را برایشان دایر کرد. باید قیمت دستمزدهای فیلمنامه نویسان افزایش یابد، چرا که فیلمنامه اساس کار است. وظیفه بزرگ سیما کشف استعدادهای خوب در زمینه کارگردانی هم است، چون در کارگردانی هم ضعف داریم و یکی دیگر از ضعف های ما به جلوه های ویژه برمی گردد که باید نیروهای جوان و با استعداد را شناسایی و از هنرشان استفاده کنیم.

رئیس رسانه ملی اشاره کرد: روند فیلم های تلویزیونی رو به رشد است. تولیدات استانی هم باید جدی گرفته شود و فیلم و مجموعه های استانی با مضامین بومی تولید شوند، نه اینکه کل مجموعه یا فیلم های استانی در کافی شاپ نشان داده شود. نباید این اتفاقات بیفتاد.

مرتضی میرباقری معاون سیما در بخشی از این مراسم ضمن قدردانی از هیئت داوران گفت: ساختار نمایش همیشه مورد توجه مخاطبان قرار دارد و ارتباط خوبی با آن برقرار می کنند. شبکه های مختلف سیما هم تلاش می کنند در مناسبت های مختلف فیلم های تلویزیونی با مضمون متفاوت تهیه و پخش کنند.

وی در ادامه افزود: در ساله های گذشته هر 10 روز یک تله فیلم پخش می شد، اما از پنج سال پیش که اهتمام جدی در ساخت تله فیلم داشتیم تعداد تله فیلم‌های تولید شده ارتقا یافت و از یک فیلم در هفته به دو فیلم افزایش یافت. در سال گذشته سه فیلم در هفته پخش می شد و امروز در هفته چهار فیلم روی آنتن می فرستیم که این نشان دهنده رشد کمی و کیفی فیلم های تلویزیونی است. امیدوارم در آینده بتوانیم در هفت روز هفته، هفت فیلم پخش کنیم.

معاون سیما خاطرنشان ساخت: امسال توانستیم تله فیلم های زیادی با مضامین متفاوت تهیه و پخش کنیم که مورد توجه مخاطبان هم قرار بگیرد. برگزاری جشنواره فیلم های تلویزیونی هم نقطه مهم و تعیین کننده ای برای ایجاد فضای رقابتی میان فیلمسازان است. امیدوارم بتوانیم به در تولید فیلم های تلویزیونی به جایگاه بهتری برسیم.

مسعود فراستی در بخشی از این مراسم بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد و برگزیدگان معرفی شدند.