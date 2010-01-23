نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان آغاز بکار کرد

مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به خبرنگار مهر در اهواز گفت: بیش از 130 شرکت داخلی در نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان حضور دارند و آخرین توانمندی ها و دستاوردهای خود را در استان خوزستان به عنوان کانون فعالیتهای صنعت نفت کشور به نمایش می گذارند.



سیف الله خواجویان افزود: تعداد این شرکتها که در شمار بزرگترین شرکتها و مجموعه های سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات صنعت نفت در کشور محسوب می شوند، با توجه به برگزاری نخستین دوره، نشان دهنده استقبال سازندگان از این نمایشگاه است.

وی افزود: از جمله ویژگی های این نمایشگاه رونمایی از برخی تجهیزات جدید ساخت داخل، برگزاری میزگرد تخصصی با سازندگان داخلی و امضای قرارداد ساخت قطعات و تجهیزات با سازندگان است.

خواجویان اضافه کرد: در این نمایشگاه که در زمینه های مختلف صنعت نفت به ویژه ساخت قطعات و تامین کالا و مواد فعالیت دارد ضمن ارائه نیازهای بخشهای مختلف شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نسبت به هم افزایی با سازندگان داخلی و آگاهی از توانمندیها و امکانات آنان مبادرت خواهد شد.

وی بیان کرد: این نمایشگاه با حمایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و با تلاش شرکت نمایشگاه‌ های بین المللی خوزستان از سوم تا پنجم بهمن ماه در اهواز برگزار می‌شود.

مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: شرکتهای مهم در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان در این نمایشگاه مشارکت دارند.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با تولید روزانه سه میلیون و 200 هزار بشکه نفت، حدود 115 میلیون متر مکعب گاز و 150 هزار بشکه مایعات گازی، بزرگترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران است.