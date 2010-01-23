  1. استانها
  2. کرمان
۳ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۳۴

محمدی:

ادامه روند صعودی در مس / دخالت در ترکیب سایر تیمها غیرحرفه ای است

ادامه روند صعودی در مس / دخالت در ترکیب سایر تیمها غیرحرفه ای است

کرمان - خبرگزاری مهر: مربی مس کرمان با اشاره به روند صعودی مس کرمان گفت: استفاده از توانمندی بازیکنان طبیعی است و دخالت در ترکیب سایر تیمها غیرحرفه ای است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان مهدی محمدی که در نبود مترجم کروات بوناچبچ در جمع خبرنگاران حضور یافت، گفت: مس کرمان در چند هفته گذشته نشان داده است که درحال برگشت به اقتدار گذشته است.

وی افزود: تغییر در کادر فنی و مدیریت باشگاه جواب داده است و مس روز به روز بهتر می شود و در هفته های آتی این روند ادامه خواهد یافت.

محمدی گفت: استفاده از ادینهو در این بازی استفاده از توانمندی باشگاه است و دخالت در ترکیب سایر تیمها از سوی هر فردی غیر حرفه ای است، ادینهو مصدوم است اما تمرینات خود را در کنار سایر اعضاء تیم انجام می دهند و توانایی حضور در ترکیب تیم را داشت و پس از اینگه گل را به ثمر رساند برای جلوگیری از مصدومیت بیشتر از زمین بازی خارج شد اما این مسئله تنها به کادر فنی مس مربوط می شود.

وی در ادامه با اشاره به کیفیت برتر بازی مس مقابل شاهین بوشهر گفت: اگر از تمام موقعیتهای خود استفاده می کردیم می توانستیم گلهای بیشتری به شاهین بزنیم.

محمدی گفت: نیمه اول هیچ کدام از تیمها خوب بازی نکردند اما نیمه دوم کاملا بر بازی تسلط داشتیم و کسب 3 امتیاز این دیدار در جنگ انتهای جدول نشان دهنده این مسئله است اما در هفته های آتی از این قسمت جدول کاملا جدا خواهیم شد.

وی درخصوص مصدومیت بازیکنان نیز گفت: بازیکنان مصدوم تیم پا به توپ شده اند و تنها "سیفی" با مصدومیت شدید دست به گریبان است و سایر بازیکنان بزودی به ترکیب تیم افزوده می شوند.

مس کرمان شب گذشته با نتیجه 1 بر صفر شاهین بوشهر را در کرمان شکست داد.

کد مطلب 1021743

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها