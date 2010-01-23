پایان موفقیت آمیز هفتمین سوگواره تعزیه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین جوادی شامگاه جمعه در آیین اختتامیه سوگواره تعزیه مازندران گفت: در هفتمین سوگواره تعزیه مازندران هشت مجلس تعزیه از شهرهای مازندران در دو زمان عصر و شب به مدت چهار روز در حسینیه هدایت ( تکیه آملی ) مجالس خود را برگزار کردند.

وی افزود: برای هفتمین سوگواره تعزیه مازندران در مجموع 18 اثر در قالب لوح فشرده به دبیرخانه ارسال کرد در مقایسه با دوره های گذشته دو برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه آثار ارسالی به این سوگواره به لحاظ کیفی در مقایسه با دوره های گذشته رشد داشته است، تصریح کرد: در مجموع هشت اثر پس از کارشناسی داوران، برای اجرا در هفتمین سوگواره تعزیه مازندران انتخاب شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل افزود: این سوگواره از 29 دی در آمل آغاز شده و با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید.

جوادی هدف از برگزاری سوگواره تعزیه را آشنایی جوانان و نوجوانان با زندگانی هل بیت (ع) و بیان اهداف حماسه عاشورا در قالب نمایش و شبیه خوانی بیان و تصریح کرد: در هفتمین سوگواره تعزیه در مازندران امسال در مجالس حضرت یوسف (ع) از آمل، حضرت شاهچراغ از محمودآباد، حضرت علی اکبر (ع) از تنکابن، حضرت فاطمه الزهرا ( س ) از بابل و حضرت ابوالفضل(ع) از آمل و چند مجلس دیگر برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل خاطرنشان کرد: در این دوره، سوگواری‌های انتخابی به صورت غیر رقابتی اجرا شد و همه گروه‌ها با لوح سپاس به همراه هدایایی تجلیل شدند.

جوادی یادآور شد: آسیب شناسی تعزیه و شبیه خوانی در عصر حاضر نیز با حضور پیشکسوتان این هنر فاخر همزمان با مراسم اختتامیه در آمل برگزار شد.