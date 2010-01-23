آمل قهرمان مسابقات گلبال جانبازان و معلولان مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر،رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آمل شامگاه جمعه پس از پایان این مسابقات به خبرنگاران گفت: در پایان این مسابقات که در سالن ورزشی حجاب شهرستان آمل برگزار شد، آمل الف با 9 امتیاز و تفاضل گل مثبت 15 قهرمان شد.
احمد سیفیان افزود: تیم ساری با 9 امتیاز و تفاضل گل 14 دوم شد و بهشهر نیز با همین امتیاز و تفاضل گل مثبت 9 در جای سوم قرار گرفت.
وی اضافه کرد: تیم های قائمشهر و آمل ب نیز در رده های بعدی قرار گرفتند.
رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران آمل تصریح کرد: در این مسابقات پنج تیم آمل الف و ب، بهشهر، ساری و قائمشهر به صورت دورهای با هم رقابت کردند.
سیفیان، سطح تیمهای شرکتکننده در این مسابقات را به لحاظ فنی بالا خواند و تصریح کرد: بیشتر نفرات شرکتکننده در این مسابقات سابقه حضور در مسابقات لیگ کشوری را دارند.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را گرامیداشت حماسه جاوید ششم بهمن مردم آمل در سال 60 بیان و اضافه کرد: اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آمل هر سال به منظور گرامیداشت این واقعه مهم تاریخی مسابقات فرهنگی و ورزشی برگزار میکند.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای آینده هم از سوی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آمل مسابقات فرهنگی و هنری به مناسبت یادبود حماسه ششم بهمن سال 60 برگزار میشود.
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