مهمانانی که نیامدند / تقدیر ویژه ضرغامی از... / عکاسی بدون دوربین!

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره فیلم های تلویزیونی با حضور عزت الله ضرغامی و دیگر مدیران سیما با 45 دقیقه تاخیر در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد که حاشیه های زیادی به همراه داشت.

*با وجود آنکه مسئولان برگزاری جشنواره فیلم های تلویزیونی از قبل جای هنرمندانی همچون حمیده خیرآبادی، گوهر خیراندیش، شهلا ریاحی، ثریا قاسمی و ... را با چسباندن برگه های کاغذ روی صندلی ها که نام آنها روی آن نوشته شده بود، اما هیچ یک از هنرمندان در این مراسم حضور نیافتند و افراد متفرقه به جای آنها نشستند.

*یکی از مشکلات قدیمی سازمان صدا و سیما آفیش خبرنگاران وعکاسان است. با وجود آنکه خبرنگاران وعکاسان با در دست گرفتن کارت وارد سالن همایش ها شدند، اما مسئولان جشنواره مانع کار عکاسان شدند. آنها در ابتدا اعلام کردند عکاسان فقط از هنرمندان در بیرون از سالن همایش می توانند عکس بگیرند و باید بدون دوربین وارد سالن شوند.

خبرنگاران بعد از چند دقیقه رایزنی موفق شدند مسئولان جشنواره را راضی کنند که عکاس بدون دوربین معنایی ندارد. بعد از ورود عکاسان به سالن، مسئولان باز هم در کار عکاسان دخالت کرده و به آنها تاکید کردند باید خودشان بگویند عکاسان کجا بایستند و عکس بگیرند. این مسئله منجر به اعتراض عکاسان و ترک این مراسم در ساعت های اولیه بود.

*در بخشی از این مراسم سرود ایران ایران با صدای رضا رویگری پخش شد. بعد از پخش سرود مجری اعلام کرد او همراه ضرغامی به روی سن بروند. رویگری قبل از رفتن به سن و روی راه پله ها خم شد و با حالت احترام دست های خود را به زمین گذاشت و بوسید. ضرغامی هم با اهدای لوحی از او تقدیر و درخواست کرد قطعاتی را به صورت زنده اجرا کند. گرچه صدای او گرفته بود، اما قطعاتی را اجرا کرد.

*ضرغامی قبل از شروع سخنرانی از کیفیت میکروفن های سالن همایش گلایه کرد که چرا کیفیت آن همچون جلسات افق رسانه خوب نیست.

*شهره لرستانی در تمام این مراسم کلاه خود را بر سر داشت و با وجود گرمای سالن آن را از سرش برنداشت.

*زمانی که رضا جودی تهیه کننده به نیابت از یکی از عواملش برای دریافت جایزه رفت، حسینی او را نشناخت و بعد از آنکه جودی خودش را معرفی کرد باز هم فامیلی او را به اشتباه جنوبی ذکر کرد که این مسئله منجر به خنده خودش هم شده بود.

*سعدی افشار هم در بخشی از این مراسم لوح تقدیر دریافت و سخنرانی کوتاهی هم برای حاضران کرد.

*شهاب حسینی در حالی اجرای این مراسم را به عهده داشت که خودش نامزد و برگزیده بازیگر نقش اول مرد برای فیلم "تنهایی" شده بود. او در زمان قرائت نام خودش گفت: "می گن این پسره هم نام و شبیه من است.

شهاب حسینی بعد از دریافت جایزه اش گفت: امیدوارم شایسته این جایزه باشم. این روزها مشغول بازی در مجموعه "شوق پرواز" و ایفاگر نقش شهید عباس بابایی هستم. بازی در این نقش برایم پرافتخار است و امیدوارم شانه های نحیف من بتواند پاسخگو باشد. من در طول بازی بیشتر با شخصیت شهید بابایی آشنا شدم و مرواریدهای شخصیتی او را شناختم، به همین دلیل دوست دارم این جایزه را به خانواده شهید بابایی هدیه کنم.

او بعد از تمام شدن صحبتش از همسر شهید بابایی دعوت کرد تا به روی سن بیاید و جایزه را دریافت کند. همسر شهید بابایی گفت: افتخار می کنم امشب در کنار شما عزیزان هستم و از آقای حسینی برای ایفای چنین نقش سنگین و حساس قدردانی می کنم. من از آقای ضرغامی درخواست می کنم حمایت خود را از این پروژه قطع نکنند. گرچه دو بار متوقف شد، اما امیدوارم دیگر این اتفاق نیفتد، چون از نزدیک شاهد تلاش های شبانه روزی عوامل این مجموعه بودم.

*عزت الله ضرغامی بعد از پایان جوایز از لاله اسکندری برای حضور درخشانش در فیلم ها و مجموعه های مختلف تلویزیون قدردانی کرد و گفت: کار داوران این جشنواره دشوار بود، چون کارهای خوب زیاد بود و انتخاب ها حساس. گرچه خانم اسکندری جایزه ای کسب نکرد، اما بازی های درخشانی دارد.

*ضرغامی در پایان این مراسم اعلام کرد بهتر بود از امیرحسین شریفی تهیه کننده فعال فیلم های تلویزیونی هم تقدیر می شد، به همین دلیل از مسئولان جشنواره خواست تا جایزه او را ارسال کنند. او به شوخی خطاب به شریفی گفت: گرچه شما اصفهانی هستید، اما الان که جایزه تان را نقدی نمی خواهید! این صحبت ضرغامی با خنده حاضران همراه شد.