جبران شکست نفت محمود آباد در بازی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نفت در هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه در دیداری خارج از خانه تیم گاز را 3 بر صفر شکست داد و به نوعی شکست دوررفت برابر این تیم در محمودآباد را جبران کرد.

تیم نفت این دیدار را در هر سه ست به نفع خود و اختلاف گل فراوان به پایان رساند در حالی که از وجود شش بازیکن ملی پوش و سرمربی تیم ملی سود می برد برابر نفت محمودآباد مغلوب شد.

رئیس هیئت والیبال مازندران در این باره به خبرنگار مهر گفت: بازیکنان تیم نفت در این دیدار بسیار با انگیزه کار کرده و اختلاف امتیاز زیاد در ست ها گواه این پیروزی است

معصومه قلی زاده با بیان اینکه تیم نفت اکنون در شرایط خوبی به سر می برد و با این پیروزی روحیه خوبی گرفته است اضافه کرد: تیم نفت توان قرار گرفتن در صدر جدول را نیز دارد.

رئیس هیئت والیبال مازندران در خصوص وضعیت تیم نفت محمودآباد در جدول رده بندی این مسابقات اظهار داشت: تیم نفت محمودآباد با کسب 21 امتیاز از 11 دیدار قبلی خود در مکان سوم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور قرار دارد.

قلی زاده با اشاره به اینکه تیم نفت در 12 دیدار گذشته خود صاحب 9 پیروزی و سه شکست شده است، خاطرنشان کرد: تیم نفت یک دیدار عقب افتاده برابر تیم پتروشیمی بندر امام دارد که معوق مانده و باید در محمودآباد برگزار شود.

نفت محمودآباد به عنوان تنها نماینده مازندران نخستین سال حضور در لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور را تجربه می کند.