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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

دبیرخانه پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی ایران در اصفهان تشکیل می‌شود

دبیرخانه پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی ایران در اصفهان تشکیل می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان با اشاره به سابقه تاریخی اصفهان در دوره‌های گذشته که همواره در عرصه فرهنگ و تمدن اسلامی پیشتاز بوده و اکنون نیز به عنوان پایتخت ایران در این عرصه است، گفت: بزودی دبیرخانه فرهنگ و تمدن اسلامی ایران در اصفهان تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه جمعه در جریان بازدید از موزه هنرستان هنرهای زیبای اصفهان که مهد پرورش هنرمندان به نام کشور است، افزود: باید همواره با هنرمندان در تعامل و ارتباط بود تا از این طریق بتوان این هنرها را حفظ و به آن استمرار داد.

وی یادآور شد: باید بستر ادامه حیات هنرمندان را فراهم کرد تا آنان در چنین طرح‌هایی حمایت‌های مادی و معنوی شوند و بستری را فراهم کرد که هنرمندان اگرچه بالقوه دارای شخصیت هستند اما احساس تشخص نیز کنند.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه به دنبال جمع کردن کسانی هستیم که دغدغه فرهنگی دارند این مهم را زمینه‌ای مناسب برای اجرای حرکتهای بعدی دانست و تصریح کرد: البته در این عرصه به دنبال انجام حرکت‌های نمادین نیستیم.

وی توجه به حوزه میراث، ارباب هنر، صاحبان هنر و کسانی که دغدغه فرهنگی و دیده‌ای معماری دارند را مهم برشمرد و یادآور شد: در این خصوص برای همه هنرمندان اصفهانی برنامه داریم.

اصفهان فاقد اطلس هنری است

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه در گستره استان تفکر حمایتی از آثار تاریخی وجود دارد، اظهار داشت: اکنون کار را با حداقل‌ها آغاز خواهیم کرد و البته نباید فراموش کرد که تمامی عرصه‌ها برای ما دارای اهمیت است.

وی همچنین وجود یک اطلس هنری در اصفهان را نیز ضروری خواند و گفت:‌ در اصفهان یک اطلس هنری وجود ندارد و وظیفه طرح این موضوعات را بر عهده داریم.

 

کد مطلب 1021751

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