نفرات برتر رقابتهای کشتی انتخابی جام یادگار مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابتها که طی 8 دور و با انجام 151 کشتی برگزار شد نفرات برتر اوزان هفت گانه مشخص شدند که اسامی آنها بشرح زیر است:
55 کیلوگرم:
1- محسن رحمتی (لرستان) 2- محمدمهدی کوثری (فارس) 3- شیرزاد بهشتی (تهران) شهریار قائدرحمتی (خوزستان) 5- مسعود ذبیحی (مازندران) و وحید جانبرسنگ (مازندران)
60 کیلوگرم:
1- مصطفی قاسمی راد (خوزستان) 2- عبدالرضا میراعلمی (تهران) 3- ادریس تختی (خوزستان) و حمید زارع (فارس) 5- مهدی چگینی (لرستان) و مجید یعقوبی (خراسان رضوی)
66 کیلوگرم:
1- امیر دریکوندی (لرستان) 2- حامد بابازاده (تهران) 3- سیدصابر میرزاده (مازندران) و سجاد کشاورزی (خوزستان) 5- رحیم گیوی (فارس) و عباس محبتاش (فارس)
74 کیلوگرم:
1- مسعود رشیدیان (خراسان رضوی) 2- میلاد خسروی (لرستان) 3- محسن غفارزاده (آذربایجان شرقی) و محمد سرخهنژاد (خوزستان) 5- سیدشهرام الیاسی (کردستان) و مهدی هدایی (خوزستان)
84 کیلوگرم:
1- داود اخباری (تهران) 2- میلاد مجیدی (گیلان) 3- مهدی رضایی (مازندران) و مسلم رنجبر (تهران) 5- میلاد چمنگلی (کردستان) و علی قیطاسی (فارس)
96 کیلوگرم:
1- مهدی عسکرزاده (خوزستان) 2- داود هداوند (تهران) 3- احسان کریمفر (تهران) و ابوذر علیاری (تهران) 5- حسن بیگدلی (خوزستان) و ابراهیم تختا (تهران)
120 کیلوگرم:
1- سیاوش قلاوند (خوزستان) 2- علیرضا اکبری (مازندران) 3- مهدی جلالی (قم) و امیر قاسمی منجزی (خوزستان) 5- امجد حیدریان (کردستان) و فرزاد خسروی (لرستان)
نفرات اول و دوم این رقابتها به همراه نفرات منتخب کادر فنی جواز حضور در رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) که روزهای 5 تا 7 اسفند ماه در قم برگزار می شود، را بدست آورند.
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