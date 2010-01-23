نفرات برتر رقابتهای کشتی انتخابی جام یادگار مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابتها که طی 8 دور و با انجام 151 کشتی برگزار شد نفرات برتر اوزان هفت گانه مشخص شدند که اسامی آنها بشرح زیر است:

55 کیلوگرم:

1- محسن رحمتی (لرستان) 2- محمدمهدی کوثری (فارس) 3- شیرزاد بهشتی (تهران) شهریار قائدرحمتی (خوزستان) 5- مسعود ذبیحی (مازندران) و وحید جان‌برسنگ (مازندران)

60 کیلوگرم:

1- مصطفی قاسمی‌ راد (خوزستان) 2- عبدالرضا میراعلمی (تهران) 3- ادریس تختی (خوزستان) و حمید زارع (فارس) 5- مهدی چگینی (لرستان) و مجید یعقوبی (خراسان رضوی)

66 کیلوگرم:

1- امیر دریکوندی (لرستان) 2- حامد بابازاده (تهران) 3- سیدصابر میرزاده (مازندران) و سجاد کشاورزی (خوزستان) 5- رحیم گیوی (فارس) و عباس محب‌تاش (فارس)

74 کیلوگرم:

1- مسعود رشیدیان (خراسان رضوی) 2- میلاد خسروی (لرستان) 3- محسن غفارزاده (آذربایجان شرقی) و محمد سرخه‌نژاد (خوزستان) 5- سیدشهرام الیاسی (کردستان) و مهدی هدایی (خوزستان)

84 کیلوگرم:

1- داود اخباری (تهران) 2- میلاد مجیدی (گیلان) 3- مهدی رضایی (مازندران) و مسلم رنجبر (تهران) 5- میلاد چمن‌گلی (کردستان) و علی قیطاسی (فارس)

96 کیلوگرم:

1- مهدی عسکرزاده (خوزستان) 2- داود هداوند (تهران) 3- احسان کریم‌فر (تهران) و ابوذر علیاری (تهران) 5- حسن بیگدلی (خوزستان) و ابراهیم تختا (تهران)

120 کیلوگرم:

1- سیاوش قلاوند (خوزستان) 2- علیرضا اکبری (مازندران) 3- مهدی جلالی (قم) و امیر قاسمی منجزی (خوزستان) 5- امجد حیدریان (کردستان) و فرزاد خسروی (لرستان)

نفرات اول و دوم این رقابتها به همراه نفرات منتخب کادر فنی جواز حضور در رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) که روزهای 5 تا 7 اسفند ماه در قم برگزار می شود، را بدست آورند.