"رو به فردا"باید ارزش مناظره را حفظ کند / شخصیت سیاسی یک و دو نداریم

عزت‌الله ضرغامی در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم‌های تلویزیونی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر هفتگی شدن برنامه مناظره "رو به فردا" و کاهش پخش این برنامه توضیح داد: اکثر برنامه‌های گفتگو محوررادیویی و تلویزیونی عملاً تبدیل به مناظره شده است. مثل گفتگوی آقای مرتضی نبوی و آقای عباس سلیمی نمین. گرچه ممکن است از آن به عنوان یک گفتگوی درون گروهی تلقی کنید، ولی این گفتگو تبدیل به یکی از داغ‌ترین برنامه‌های مناظره و موضوع آن یکی از مهمترین موضوعات کشوری شد که دو نگاه مختلف همدیگر را نقد کردند.

وی در ادامه افزود: برنامه مناظره "رو به فردا" بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است و گرنه خیلی از برنامه‌های رادیو گفتگو این وضعیت را دارند. بنابراین وقتی از برنامه‌ای به صورت جدی توقع مناظره می‌رود، اگر زیاد در هفته تکرار شود، ارزش واقعی را از دست می‌دهد و جذابیت لازم را برای مخاطبان ندارد. بنابراین دوستان ما تصمیم گرفتند برنامه‌های گفتگو محور چالشی به صورت مناظره هفته‌ای یکبار باشد. البته در برنامه روز پنجشنبه اول بهمن ماه با بدقولی‌های انجام شده از سوی مهمانان برنامه موفق نبودیم. امیدوارم بتوانیم در هفته‌های آینده بتوانیم این برنامه را موفق‌تر اجرا کنیم.

رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر درباره راه‌اندازی شبکه 24 ساعته فیلم و سریال که از دو سال پیش وعده آن داده شده، گفت: تا زمانی که پروژه پخش دیجیتال تلویزیون به معنای کامل کلمه عملیاتی نشود، ما امکان افزایش شبکه‌های تلویزیون را نداریم. الان با سیستم آنالوگ هشت شبکه‌ پخش می‌شوند. بعد از افتتاح شبکه دیجیتال که الان به صورت آزمایشی در تهران پخش می‌شود، می‌توانیم کارهای زیادی انجام دهیم.

وی ادامه داد: بعد از موفقیت این پروژه، در سری اول می‌توانیم 14 کانال را افزایش دهیم که شبکه مستقل فیلم و سریال یکی از آنها است. الان سیستم پخش امواج که به صورت دی وی بی اچ روی موبایل است، شبکه‌های مختلف را گذاشته‌ایم مثل شبکه مستند. این شبکه از نظر ما فعالیت می‌کند، اما افتتاح آن را اعلام نمی‌کردیم؛ ولی آنهایی که موبایل دیجیتال دارند یا بر روی همان شبکه‌های دیجیتال که در منزل می‌گیرند، می‌توانند شبکه‌های جدید را به صورت آزمایشی ببینند. اگر به صورت رسمی اعلام کنیم مردم هجوم می‌آورند و قصد تهیه و استفاده آن را دارند.

ضرغامی خاطرنشان ساخت: هنوز سیستم دیجیتال در کل کشور راه اندازی نشده است فعلا در بخش قابل توجهی از تهران است. امیدواریم با حمایت دولت محترم و با پشتیبانی مجلس اعتبارات فراهم شود تا پروژه پخش دیجیتال به صورت کامل راه‌اندازی شود و بتوانیم شبکه‌های جدید را روی این شبکه راه اندازی کنیم. مثل شبکه‌های مستقل مستند، فیلم و سریال و ورزش که برنامه‌های این شبکه هم آماده شده است، اما در حال حاضر مشکل ما فنی است.

رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر کیفیت پایین اکثر فیلم‌های تلویزیونی گفت: نظرسنجی اخیر سازمان صدا و سیما رغبت مردم را برای فیلم‌های تلویزیونی نشان می‌دهد. در این حوزه در ابتدای راه هستیم، اما امیدوارم با سلایق مخاطبان روند بهتری در تولید تله فیلم در پیش بگیریم. البته نمی‌توانم درصدی اعلام کنم و در این باره شما می‌توانید با هیئت داوران جشنواره فیلم‌های تلویزیونی صحبت کنید.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگاران درباره رویکرد جدید مناظره گفت : رویکرد رسانه ملی در مناظره‌ها چندی پیش از طرف من اعلام شد. حتماً مناظره‌های جذاب و واقعی بین جریان‌های مختلف سیاسی فکری اجتماعی می‌تواند از موثرترین ساختارهای برنامه‌های رادیو و تلویزیونی باشد. تقاضای من از صاحب‌نظران سیاسی این است که در واقع خط کشی قبیله‌گی و مشخصاً دو دسته بودن جریانات سیاسی را به مناظرات راه ندهند.

ضرغامی خاطرنشان ساخت: ما گروه‌ها و سلایق مختلف سیاسی داریم که این منحصراً به دو جریان سیاسی مشخص و سنتی محدود نمی‌شود. این تقسیم‌بندی سنتی مدت‌ها به هم ریخته است. شما از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، روزنامه‌ها و صحبت‌های شخصیت‌های مختلف سیاسی ماه‌ها است متوجه این موضوع شده‌اید که ما دو جریان برجسته سیاسی نداریم. الان جریانات متعدد سیاسی در حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنند و موضع می‌گیرند و باید همه جریانات سیاسی به نوعی در گفتگوهای ما حضور داشته باشند.

متاسفانه افرادی که قصد شرکت در برنامه‌های مناظره را دارند شروط زیادی می‌گذارند و مناظره شکل نمی‌گیرد.

رئیس رسانه ملی ادامه داد: در مناظره پنجشنبه اول بهمن‌ماه از دو جریان سیاسی دعوت کرده‌ بودیم و بر خلاف هماهنگی با دو شخصیت و اعلام قبلی متاسفانه از سوی یکی از دو طرف جریان مناظره پاسخ منفی دریافت کردیم و به دلایلی که برای خودشان محترم بود در این مناظره شرکت نکردند. البته ما علاقمند بودیم طرف دوم مناظره که تقصیری در این میان نداشت حداقل با فرد پیشنهاد بعدی ما موافقت کند. متاسفانه ایشان هم در مرحله دوم اعلام کردند می‌خواهند با فرد خاصی مناظره کنند و با افراد دیگری که از دید ما شخصیت برجسته‌ای در حوزه سیاسی هستند، مناظره نکردند.

وی یادآور شد: اما دو بزگواری که روز پنجشنبه در برنامه حاضر شدند بحث گرمی را شکل دادند و از آنها تشکر می‌کنم. درخواستم از طرف‌های گروه‌های سیاسی و جریان‌های فکری که علاقمند به حضور در برنامه‌های مختلف گفتگو محور صدا و سیما هستند این است که اعلام آمادگی کنند و خیلی شرط و شروط نگذارند. متاسفانه ما با این مسئله رو به رو هستیم افرادی که قصد شرکت در برنامه‌های مناظره را دارند شروط زیادی می‌گذارند که مناظره شکل نمی‌گیرد.

ضرغامی خاطرنشان ساخت: این مطلب که خیلی‌ها نمی‌خواهند در مناظره شرکت کنند را قبول ندارم. اتفاقا شخصیت‌های مختلف اصلاح طلب‌ها اصرار زیادی برای حضور در برنامه‌های صدا و سیما دارند. یکی از ایرادهایی که به ما می‌گیرند این است که چرا نمی‌گذارید ما در رادیو و تلویزیون حرف بزنیم. به هیچ وجه ما مواجهه با بی‌اعتنایی از سوی جریانات سیاسی نیستیم. برخی معتقدند یک طرفه بیایند و مسائلی مطرح کنند که به نظرم صحیح نیست. بهتر است به قول معروف برای خودشان کلاس نگذارند. ما شهروند درجه یک و دو نداریم، شخصیت سیاسی یک و دو هم نداریم. همه محترم هستند. علاوه بر آن ما خط قرمز نداریم.

رئیس سازمان صدا و سیما درباره برنامه‌های دهه فجر امسال گفت: رویکرد رسانه مثل ساله‌های قبل است. آشنایی با ابعاد بیشتر انقلاب اسلامی، روشنگری برای نسل جوان، آشنا شدن آنها با ارزش های انقلاب و ... از اهداف ما در برنامه‌های دهه فجر است. سعی می‌کنیم تصاویر برای مخاطبان جذاب و متنوع باشد.

وی درباره پخش آگهی بازرگانی مثل نستله که گفته می‌شود وابسته به صهیونیست است، گفت: هر گونه احتمال وابستگی شرکت‌های بازرگانی به مراکزی که از نظر ما خطوط قرمز محسوب می‌شوند و نباید از آنها استفاده کرد، از مراجع زیر صلاح کسب نظر می‌شود. دراین مورد که اسم بردید از مراجع زیر صلاح وزارت اطلاعات استعلام شده و رسما بلامانع بودن این تبلیغ کالا را اعلام کردند. طبیعی است رسانه صدا و سیما به نظرات رسمی دستگاه‌های مسئول عمل می‌کند.

برخی معتقدند یک طرفه بیایند و مسائلی مطرح کنند که به نظرم صحیح نیست. ما شهروند درجه یک و دو نداریم ،شخصیت سیاسی یک و دو هم نداریم.

ضرغامی درباره بدهی میلیونی معاونت سیما به تهیه‌کننده بر خلاف تکذیب آن از سوی معاون سیما گفت: تعریف بدهی به لحاظ حقوقی به گونه‌ای است که نمی‌توان به راحتی در مورد آن قضاوت کرد. ممکن است از نظر معاونت سیما بدهی یک مفهوم روشن حقوقی مبتنی بر قرارداد داشته باشد ولی تهیه کننده‌ای منظورش بدهی در حوزه وسیع‌تری که شامل متمم‌ها، اصلاحیات و مسائل جنبی می‌شود باشد. اگر تهیه کننده‌ای به عنوان بازخورد این مصاحبه بگوید در فلان بخش بدهی دارد، بهتر است این موارد را به آقای میرباقری اطلاع دهید.

رئیس سازمان صدا و سیما درباره مشکلات مالی سازمان صدا و سیما گفت: همیشه در گفتگوهای رسمی اعلام کردیم امسال کسر بودجه سازمان 250 میلیارد تومان است. به ویژه در حوزه‌های جدیدی که ما در آن ورود پیدا کردیم. مثل فیلم‌های تلویزیونی. ما به دنبال بالا بردن کمیت و کیفیت فیلم‌های تلویزیونی هستیم و از سوی دیگر با شبکه‌های دیگر رقابت داریم و مردم هم انتظار دارند آثار خوبی را شاهد باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه هر سال درصد مشخص بودجه افزایش می‌یابد. در حالی که ما در جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای و جنگ تبلیغات قرار داریم و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این میدان باید رقابت کنیم. بنابراین باید اعتباراتی که در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد باید متفاوت باشد. خوشبختانه دکتر احمدی‌نژاد با علاقه پیگیر هستند و با برداشت صحیحی که از اهمیت رسانه دارند، ما را خیلی دلگرم کردند. یعنی در جلسات مسائل مربوط به بودجه با علاقه و درک صحیح پیگری می‌کنند.

کسر بودجه سازمان 250 میلیارد تومان است.

ضرغامی اشاره کرد: امیدواریم در مراحل بعد و در معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری آرام آرام توجه واقعی به اعتبارات شود. در حال حاضر در همین اندازه که بتوانیم تعهدات خود را انجام دهیم، وضعیت ما خوب است و مشکلی نداریم.

رئیس رسانه ملی درباره مجموعه "به کجا چنین شتابان گفت: در این مجموعه کارگردان با هوشمندی پیام‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را ارائه کرده است. نمایش بهترین ساختاری است که می‌توان نیازهای جامعه را مطرح کرد.

وی درباره برگزاری جشنواره فیلم‌های تلویزیونی گفت: در پنج سال گذشته خیلی علاقمند به برپایی جشنواره نبودم و به دوستان تاکید می‌کردم صرفه‌جویی در هزینه‌های سازمان صدا و سیما شود و کارهای برجسته به صورت مستقل مورد تشویق قرار می‌گرفتند، اما حالا بعد از چند سال در تولید فیلم‌های تلویزیونی به جایگاه خوبی رسیدیم لازم بود رقابت حرفه‌ای انجام شود، به همین دلیل جشنواره فیلم‌های تلویزیونی برپا شد.

ضرغامی درباره شباهت ظاهری بخش‌های خبری با شبکه‌ بی‌بی‌سی به ویژه در بیان خبر و دکور توضیح داد: تحولات و نوآوری در حوزه محتوا و ساختار در حوزه سیاسی بسیار ارزشمند است. زمانی که خبر 20:30 راه‌اندازی شد از خیلی از شبکه‌های رسمی جهانی جلوتر بودیم و آنها از ما تقلید کردند نه ما از آنها. از سوی دیگر تلاش کردیم خبر به لحاظ محتوا و جذابیت بصری غنی باشد.بنابراین مشابهات یک برنامه خبری با یکی از شبکه‌های دنیا ایرادی ندارد. امروز شیوه‌های جدید خبری در دنیا به خاطر تعدد رسانه می‌‌تواند شبیه باشد. ما از کسی کپی نمی‌زنیم.

رئیس سازمان صدا و سیما درباره پارازیت‌هایی که ایران روی شبکه‌های ماهواره‌ای می‌اندازد و شکایت‌های شبکه‌های خارجی از سازمان صدا و سیما گفت: در این مورد اطلاعات خاصی ندارم، ولی اگر بنا به شکایت باشد سازمان صدا و سیما شکایت‌های فراوانی از شبکه‌های خارجی دارد که آثار ما را بدون پرداخت حق کپی رایت پخش می‌کند. البته از یک منظر خوب است که شبکه‌هایی ماهواره‌ای مجموعه و فیلم‌های ایرانی را پخش می‌کنند ، به این دلیل که برنامه ارزشمند دیگری ندارند تا ارائه کنند. اما متاسفانه برخی از این شبکه‌ها در جریان اغتشاشات بعد از انتخابات ماموریت هدایت اغتشاشات خیابانی را بر عهده داشتند و عده محدودی هم به خیابان‌ها می‌آمدند. ما از طریق مجامع بین‌المللی از این شبکه‌ها شکایت کردیم.