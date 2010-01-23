عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- افزایش تنشها در مرز لبنان و سرزمین های اشغالی.
- مشعل بر پایداری حماس بر مقاومت در مقابل رژیم اسرائیل تاکید کرد.
- اعتراض رهبران آمریکای جنوبی به اشغال هائیتی از سوی آمریکا.
- دولت پاکستان خواستار توضیح آمریکا درباره حضور "بلک واتر" در این کشور شد.
- کرزای در صدد پیشنهاد خلع سلاح به طالبان است.
- روسیه درباره هرگونه اعمال تحریم علیه ایران هشدار داد.
- کودکان در بیمارستان های هائیتی گم می شوند.
- برخورد های قومی در جنوب سودان 24 کشته بر جای گذاشت.
- مقامات امنیتی هند به شرکت های هواپیمایی و فرودگاههای این کشور درباره امکان حملات تروریستی هشدار دادند.
- روسیه و آمریکا گفتگوهای هسته ای بین دیپلمات های دو کشور را سودمند و سازنده توصیف کردند.
- آخرین آمار زلزله هائیتی : بیش از 110 هزار نفر کشته شدند.
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