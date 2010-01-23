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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۳۴

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- افزایش تنشها در مرز لبنان و سرزمین های اشغالی.

- مشعل بر پایداری حماس بر مقاومت در مقابل رژیم اسرائیل تاکید کرد. 

- اعتراض رهبران آمریکای جنوبی به اشغال هائیتی از سوی آمریکا.

- دولت پاکستان خواستار توضیح آمریکا درباره حضور "بلک واتر" در این کشور شد.

- کرزای در صدد پیشنهاد خلع سلاح به طالبان است.

- روسیه درباره هرگونه اعمال تحریم علیه ایران هشدار داد.

- کودکان در بیمارستان های هائیتی گم می شوند.

- برخورد های قومی در جنوب سودان 24 کشته بر جای گذاشت.

- مقامات امنیتی هند به شرکت های هواپیمایی و فرودگاههای این کشور درباره امکان حملات تروریستی هشدار دادند.

- روسیه و آمریکا گفتگوهای هسته ای بین دیپلمات های دو کشور را سودمند و سازنده توصیف کردند.

- آخرین آمار زلزله هائیتی : بیش از 110 هزار نفر کشته شدند.

کد مطلب 1021763

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