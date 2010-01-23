صدر جدول بدون تغییر ماند/ داوری که این هفته به عنوان رئیس به سالن آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز جمعه در سالن کارگران تهران و با انجام 15 دیدار به انجام رسید که مهمترین نکته آن حضور رئیس جدید فدراسیون در سالن مسابقات بود.

سیدعباس احمد پناهی که تا هفته گذشته به عنوان داور دراین رقابتها حضور پیدا می کرد این هفته با عنوان رئیس فدراسیون و با همراهی محسن آشوری در سالن حاضر شد. تیم های مدعی نیز رقبای خود را شکست دادند تا صدر جدول بدون تغییر باقی بماند.

اما مهمترین دیدار این هفته را دو تیم مقاومت و دانشگاه آزاد برگزار کردند. در این دیدار دانشگاه که در رقابتهای کاتا امتیازات کامل را گرفته بود در کومیته نتوانست آن نتایج را تکرار کند ولی به لطف تیم کاتای خود برنده از تاتامی خارج شد. در این دیدار علی اجدادی عضو تیم ملی مقابل مهدیزاده شکست خورد.

در سایر دیدارها همه مدعیان مقابل رقبای خود به برتری دست یافتند. اما در مبارزات انفرادی تساوی نفرات شاخصی چون پیام مرادی، نادر جودت، دانیال قره ویسی، حامد زیگساری و مرتضی شفاهی حائز اهمیت بود. ضمن اینکه اسماعیل ترک زاد مقابل ذبیح الله پور شیب برنده از تاتامی بیرون آمد.

نتایج کامل هفته دوم از دور برگشت سوپر لیگ کاراته:

مرحله اول:

* دانشگاه آزاد اسلامی 16 - باشگاه مقاومت 11

* سپاهان نوین 6 - مناطق نفت خیز جنوب 22

* دانشگاه آزاد علی آباد کتول 3 - فولاد مبارکه سپاهان 23

* هیئت کاراته استان زنجان 2 - ارژن فارس 25

* گلساران رشت 9 - صنعت برق هرمزگان 17

مرحله دوم:

* سپاهان نوین 12 - باشگاه مقاومت 14

* دانشگاه آزاد علی آبادکتول 10 - دانشگاه آزاد اسلامی 17

* هیئت کاراته استان زنجان 2 - مناطق نفت خیز جنوب 25

* گلساران رشت 2 - فولاد مبارکه سپاهان 25

* صنعت برق هرمزگان 12 - ارژن فارس 17

مرحله سوم:

* دانشگاه آزاد علی آباد کتول 14 - باشگاه مقاومت 13

* هیئت کاراته استان زنجان 10 - سپاهان نوین 15

* گلساران رشت 4 - دانشگاه آزاد اسلامی 22

* صنعت برق هرمزگان 8 - مناطق نفت خیزجنوب 19

* ارژن فارس 9 - فولاد مبارکه سپاهان 20

جدول رده‌بندی:

1- فولاد مبارکه سپاهان 42 امتیاز

2- مناطق نفت‌خیز جنوب 39 امتیاز

3- دانشگاه آزاد اسلامی 36 امتیاز

4- ارژن فارس 27 امتیاز

5- مقاومت 25 امتیاز