تهران قهرمان مسابقات كشتي آزاد كارگران ايران شد

به گزارش خبرنگار "مهر" بيست و هشتمين دوره رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني كارگران كشور كه از روز يكشنبه 18 مردادماه و با حضور 21 تيم از استانهاي اردبيل ، اصفهان، آذربايجان غربي، تهران ، لرستان ، گلستان ، گيلان، مركزي ، كرمانشاه ، چهارمحال و بختياري ، زنجان، سمنان ، فارس ، كرمان ، همدان ، كردستان ، مازندران و مناطق كارگري كرج و كاشان در خانه كشتي شهرستان ساري آغاز شده بود ظهرامروزبا قهرماني تيم شهاب خودرو تهران به پايان رسيد.

دراين دوره از رقابتها 150 آزادكار در هفت وزن با هم به رقابت پرداختند كه در پايان نتايج ذيل بدست آمد:

وزن 55 كيلوگرم: 1- ستار شيرآقايي (تهران) 2- رضا اسدي(قزوين) 3- معراجعلي بيگلو (تهران)

وزن 60 كيلوگرم: 1- محمد اصلاني (تهران) 2- عباس بندسازي (خراسان) 3- هوشمند گل محمدي (كردستان)

وزن 66 كيلوگرم: 1- عباسعلي موجرلو (مازندران) 2- جبار شيراني (كردستان) 3- سعيد ملكي (زنجان)

وزن 74 كيلوگرم: 1- مجيد محمدي (تهران) 2- محسن بابايي (مازندران) 3- جواد صمدي (همدان)

وزن 84 كيلوگرم: حميد ياري (كرج) 2- حميد رضا جمشيدي (تهران) 3- رضا گنجعلي (مازندران)

وزن 96 كيلوگرم:1 - احسان نعمتي (تهران) 2- شهاب اسدي (كردستان) 3- داود خاكشور (خراسان)

وزن 120 كيلوگرم: 1- محمد مهدي لاريجاني (مازندران) 2- رضا مقادري (تهران) 3- علي آقايي (همدان)

پس از تيم تهران كه با 61 امتيازعنوان نخست اين مسابقات را به خود اختصاص داد تيم هاي مازندران با 59 و كردستان با 43 امتياز دوم و سوم شدند.