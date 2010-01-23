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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

دوستدار به مهر خبر داد:

تدوین آئین نامه شتابگر ملی/ بررسی آئین نامه برای تصویب در مجلس

تدوین آئین نامه شتابگر ملی/ بررسی آئین نامه برای تصویب در مجلس

رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین آئین نامه شتابگر ملی خبر داد و گفت: در حال حاضر این آئین نامه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی در دست بررسی است.

حسین محمدی دوستدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های این مرکز در ارتباط با شتابگر ملی و چگونگی وضعیت آن در کشور افزود: در حال حاضر آئین نامه ای در زمینه شتابگر ملی تدوین شده که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی است اما هنوز به تایید نهایی نرسیده است.

وی با اشاره به این مطلب که شتابگر ملی بودجه های کلانی را می طلبد، اظهار داشت: این کمیسیون، کمیته علمی مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت علوم را موظف کرده تا در این رابطه مطالعات اولیه را انجام دهد و با بررسی کامل، موارد مورد استفاده از شتابگر ملی مشخص شود. 

تدوین برنامه پنج ساله مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت علوم

رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت علوم همچنین از تدوین برنامه پنج ساله این مرکز خبر داد و اضافه کرد: ما در حال تدوین برنامه اجرایی یک تا پنج ساله هستیم و چنانچه برنامه شتابگر ملی در مجلس به تصویب برسد به حمایت مالی بیشتری نیازمند خواهیم بود که در این زمینه وزارت علوم قول همکاری داده است. 

برگزاری کنفرانس تابش سینکروترون

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس تابش سینکروترون اظهار داشت: این کنفرانس در اسفندماه سال جاری برگزار می شود و برگزاری گارگاه های آموزشی نیز از برنامه های جانبی این کنفرانس به شمار می آید.

دوستدار گفت: از تابش سینکروترون در علومی مانند علوم زیستی، پزشکی و نانوتکنولوژی استفاده می شود.

محمد جواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی نیز مهر ماه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت شتابگر ملی با بیان اینکه شتابگر ملی ایران در حال طراحی است گفت: شتابگر یک پروژه 10 تا 15 ساله است که فعالیتهای آن در حال انجام است.

کد مطلب 1021793

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