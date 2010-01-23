واکنش دانشجویان ایرانی در فیلیپین به سلب اعتبار دانشگاههای این کشور / عدم دخالت نظرشخصی درسلب اعتبار دانشگاه خارجی

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تصمیمگیری شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت مبنی بر سلب اعتبار دانشگاههای فیلیپین در رشته های گروه پزشکی از جولای 2010 گفت: علاوه بر بازدید من، نماینده علمی جمهوری اسلامی ایران نیز از روند آموزش و تربیت دانشجوی گروه علوم پزشکی در این کشور در چند مرحله بازدید به عمل آورده است.

وی اظهار داشت: اطلاعاتی که از سوی نماینده علمی به وزارت بهداشت ارسال شده بدون پیش داوری در مورد توانمندی فارغ التحصیلان این دانشگاه بوده است و با تشکیل تیمی کارشناسی در این زمینه موضوع به شورای عالی ارزشیابی ارائه شد و تصمیمگیری در شورا صورت گرفت. در این گونه تصمیمگیری ها اشخاص دخیل نیستند و هیچگاه تصمیمی در این سطح بر اساس یک نامه و یا یک بازدید اتخاذ نمی شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ما در وزارت بهداشت وضعیت تحصیلی افراد و همچنین توانمندی فارغ التحصیلان این دانشگاهها را مورد ارزشیابی قرار دادیم. بررسی های مورد نظر وزارت بهداشت در یک روند طولانی انجام شد و با توجه به کلیه جوانب از جمله هیئت علمی، شکل آموزش، طول دوره و توانمندی فارغ التحصیل در این زمینه تصمیمگیری شد.

رئیس سابق مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: پیش از این شورای عالی ارزشیابی اعلام کرده بود که اعتبار دانشگاههای کشور فیلیپین در دست بررسی مجدد قرار گرفته است و پس از این نیز تنها دو دانشگاه این کشور معتبر اعلام شده و سایر دانشگاههای برای گروه پزشکی غیرمعتبر هستند.

حسن زاده تاکید کرد: دانشگاههای کشور فیلیپین به جز دو دانشگاه برای تربیت دانشجوی علوم پزشکی از جولای سال 2010 غیر معتبر هستند و فارغ التحصیلان سالهای پیش در زمان ارزشیابی مدارک تحصیلی مشمول قوانین خاص آن زمان خواهند شد.

نکته: گزارشهایی که در زمینه اعتبار دانشگاههای فیلیپین در گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر منتشر شده و به این خبر نیز مرتبط است درباره رشته های علوم پزشکی بوده است.

واکنش دانشجویان ایرانی در فیلیپین به سلب اعتبار دانشگاههای این کشور

جمعی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشور فیلیپین با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر با واکنش به سلب اعتبار دانشگاههای این کشور برای رشته های علوم پزشکی از سوی وزارت بهداشت نسبت به این امر اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشجویان در بخشی از این نامه به اظهارات جمعی از دانشجویان که با بازدید از دانشگاههای فیلیپین این دانشگاهها را فاقد کیفیت دانسته بودند، اعتراض کرده و یادآور شدند: "این دوستان با توجه به سفری که به کشور فیلیپین داشته اند کیفیت دانشگاههای این کشور را نتیجه تحقیقات و مشاهدات خود از این سفر می دانند حال جای سئوال دارد که این دوستان با این سفر هر چند کوتاه چگونه به این همه مشاهدات و اطلاعات و تجربیات رسیده اند."

در بخش دیگر این نامه به اظهارات دانشجویان در مورد فروش نمره آمده است: "علاوه بر ایرانیان مقیم فیلیپین برای تحصیل، دانشجویان کره ای، چینی و فیلیپینی هم در دانشگاههای این کشور مشغول تحصیل هستند و چگونه ممکن است دانشگاه به فروش نمره مشغول باشد و دولت فیلیپین به آن اعتراضی نداشته باشد."

در نامه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشور فیلیپین، به رنکینگ (رتبه بندی) دانشگاههای دنیا و جایگاه خوب دانشگاههای فیلیپین اشاره شده و آمده است: "دانشگاههای فیلیپین در زمره دانشگاههای خوب قاره آسیا محسوب می شوند و اینکه این دوستان، فارغ التحصیلان دانشگاههای فیلیپین را جزء دکترهای بی سواد می دانند بیشتر جنبه توهین آمیز دارد. نظر دوستان را به دانشگاههای ... در ایران جلب می کنیم که فقط به ارزشیابی معدل دوستان فارغ التحصیل در ایران بپردازند و سطح سواد را معلوم کنند."

این دانشجویان در ادامه تاکید کرده اند: "دوستان با استناد به کدام مدرک این دانشگاه را بی ارزش می دانند خود جای سئوال بزرگی است. در حالیکه عنوان شده فارغ التحصیل زیست شناسی در حال تدریس آناتومی است اما باید این نکته را متذکر شویم که در حال حاضر تمام استادانی که مشغول تدریس هستند دکتر بوده و برای استخدام حتماً باید امتحان برد را پاس کرده باشند."

در ادامه این نامه، اطلاعات دانشجویانی ایرانی که به فیلیپین سفر کرده اند، نادرست عنوان شده و آمده است: " اطلاعات آماری این دوستان غلط بوده و در حالیکه عنوان شده فیلیپین تعداد محدودی متخصص دندانپزشکی دارد که این موضوع جای تعجب دارد."

در بخش دیگری از این نامه خاطرنشان شده است: "فارغ التحصیلان قبل از سال 2008 میلادی و یا دانشجویانی که مشمول امتحان ملی نمی شوند به استناد تحقیق وزارت بهداشت در این دانشگاهها ثبت نام کرده اند پس اگر هم از لحاظ علمی دوستان موردی را پیدا کرده اند مربوط به کارشناسان وزارت بهداشت است."

این دانشجویان با اشاره به مشکلات تحصیل در یک کشور دیگر، اظهارات دانشجویان را ناشی از هجمه دیگر دوستان خود دانسته و یادآور شده اند: "ما که در دانشگاههای فیلیپین با هزینه شخصی و بدون کمک دولت و یا ارگان دولتی مشغول تحصیل هستیم و با مشکلات آب و هوای گرم و شرجی و مشکلات مالی فراوان دست و پنجه نرم می کنیم. در این میان چند تن از دوستان که احتمالاً به دلیل نداشتن منابع مالی کافی و یا مشکل آب و هوا و یا هر مشکل دیگری عطای درس را به لقایش بخشیده و به کشور بازگشته اند، اقدام به اعتراض علیه دیگر دوستان دانشجو در کشورهای خارجی گرفته اند و اطلاعات ناقص و بعضاً غلط و از روی تعصب در وب سایت های خبری درج کرده اند."

در ادامه این نامه آمده است: "اصرار مداوم دوستان درباره فروش نمره و بی کیفیت بودن دانشگاههای فیلیپین بدون دلیل و مدرک معتبر بدون پایه و اساس است و برای ما دانشجویان شاغل به تحصیل در اینجا توهین آمیز است. "

تعدادی از دانشجویان دانشگاههای داخل کشور در سفری به فیلیپین گزارشی از وضعیت اسفبار دانشگاههای پزشکی و دندانپزشکی این کشور و فروش نمره و سئوال در آنها ارائه کرده اند که نسخه ای از آن نیز در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت و بنابر رسالت حرفه ای، نامه برخی از دانشجویان معترض به این موضوع که در فیلیپین مشغول به تحصیل هستند، دراینجا آمده است.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر چندی پیش در پرونده ای وضعیت تحصیل در برخی دانشگاههای فیلیپین را مورد بررسی قرار داد و ضمن انتشار نامه دانشجویان معترض به کیفیت دانشگاههای فیلیپین آخرین وضعیت ارزشیابی مدارک دانشگاههای این کشور را از زبان دکتر غلامرضا حسن زاه دبیر شورای عالی ارزشیابی و رئیس سابق مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت منتشر کرده بود.