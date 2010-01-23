استفاده از رمز عبور ساده؛ چراغ سبز کاربران به هکرها

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه "ایمپروا" متخصص در بخش امنیت در شبکه در تحقیقات خود نشان داد که میلیونها کاربر اینترنت از یک رمز عبور استفاده می کنند.

نتایج این بررسیها حاکی از آن است که کلمات کلیدی مثل 123456، 0، password و abc123 رایج ترین کلماتی هستند که توسط تعداد بسیار زیادی کاربر به عنوان رمز عبور اطلاعات محرمانه استفاده می شوند.

این موسسه امنیتی 32 میلیون رمز عبوری که یک هکر ناشناس در ماه گذشته از طریق شرکت Rock You به آنها دستبرد زده بود را بررسی کرد.

Rock You شرکتی است که نرم افزارهای شبکه های اجتماعی از جمله "فیس بوک" و "مای اسپیس" را تولید می کند.

به گفته این محققان، استفاده از کلمات و یا اعدادی که به آسانی قابل شناسایی هستند یک خطر جدی برای کاربران به شمار می روند و هکرها به راحتی می توانند آنها را شناسایی کرده، وارد اکانتهای کاربران شده و اطلاعات شخصی آنها را سرقت کنند.

خطر بزرگتر زمانی رخ می دهد که این رمزهای عبور رایج برای حسابهای جاری و یا کارتهای اعتباری مورد استفاده قرار گرفته باشند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، برخی از سایتها برای حمایت از کاربران خود و جلوگیری از حمله هکرها بلافاصله پس از چند نوبت مشخص که رمز عبور اشتباه وارد شد اکانت را مسدود می کنند.

سایتهای دیگر نیز به کاربران خود توصیه می کنند که رمزعبور خود را ترکیبی از اعداد و حروف مختلف انتخاب کنند.

در اینجا این سئوال مطرح می شود که چرا بسیاری از افراد رمزهای عبور تا این حد ساده را انتخاب می کنند؟ به اعتقاد "جف ماس" هکر سابق که اکنون با این شرکت امنیت انفورماتیکی همکاری می کند مهمترین دلیل این است که در مدت چند سال هر کاربر اینترنت به طور جداگانه مجبور می شود تعداد زیادی رمز عبور را برای سرویسهای مختلفی که از آنها استفاده می کند از شبکه های اجتماعی تا بانکداری آنلاین به خاطر بسپارد. واضح است که به یادآوردن رمزهای عبور مختلف بسیار مشکل است.

این هکر سابق توضیه کرده است که کاربران حداقل باید از 12 حرف به جای 6 حرفی که به طور نرمال به کار می رود استفاده کنند. به این ترتیب کشف این کلمات کلیدی برای هکرها دشوار می شود.