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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۳۶

سومین المپیاد ورزشی ایرانیان /

مسابقات تنیس روی میز پسران فردا آغاز می‎شود

مسابقات تنیس روی میز پسران فردا آغاز می‎شود

رقابت‌های تنیس روی میز سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان از روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای بخش پسران آغاز می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تنیس روی میز پسران سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان با حضور 10 تیم و در رده سنی جوانان به میزبانی آکادمی بین‎المللی پینگ‎پنگ تهران پیگیری خواهد شد.

همدان، شهرستان‎های تهران، آذربایجان شرقی، مرکزی، اصفهان، خراسان جنوبی، هرمزگان و خوزستان تیم‎هایی هستند که همراه با مازندران (مدافع عنوان قهرمانی) و تهران (میزبان) برگزارکننده این دوره مسابقات تنیس روی میز المپیاد ورزشی ایرانیان در بخش پسران خواهند بود. این رقابت‎ها تا 7 بهمن‎ماه در سه بخش تیمی، دوبل و انفرادی ادامه خواهد داشت. 

دیدارهای تنیس روی میز دختران سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان نیز طی روزهای 9 تا 12 بهمن‎ماه در آکادمی بین‎‌المللی پینگ پنگ تهران برگزار می‎شود.

اصفهان قهرمان دوره پیشین این مسابقات است. این تیم همراه با تهران (میزبان) و همدان، قزوین،آذربایجان شرقی، یزد، گلستان، قم، فارس و کرمان 10 تیم برگزارکننده رقابت‎های تنیس روی میز دختران در المپیاد ورزشی ایرانیان هستند. این بخش از مسابقات در هر سه بخش تیمی، دوبل و انفرادی برگزار خواهد شد.

سومین دوره مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان از دوم بهمن ماه آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. 3046 ورزشکار دختر در 26 رشته و 4664 ورزشکار پسر در 34 رشته برگزارکننده این دوره از رقابت ها هستند که در 18 استان پیگیری می‌شود.

 

کد مطلب 1021805

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