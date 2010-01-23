به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تنیس روی میز پسران سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان با حضور 10 تیم و در رده سنی جوانان به میزبانی آکادمی بین‎المللی پینگ‎پنگ تهران پیگیری خواهد شد.

همدان، شهرستان‎های تهران، آذربایجان شرقی، مرکزی، اصفهان، خراسان جنوبی، هرمزگان و خوزستان تیم‎هایی هستند که همراه با مازندران (مدافع عنوان قهرمانی) و تهران (میزبان) برگزارکننده این دوره مسابقات تنیس روی میز المپیاد ورزشی ایرانیان در بخش پسران خواهند بود. این رقابت‎ها تا 7 بهمن‎ماه در سه بخش تیمی، دوبل و انفرادی ادامه خواهد داشت.

دیدارهای تنیس روی میز دختران سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان نیز طی روزهای 9 تا 12 بهمن‎ماه در آکادمی بین‎‌المللی پینگ پنگ تهران برگزار می‎شود.

اصفهان قهرمان دوره پیشین این مسابقات است. این تیم همراه با تهران (میزبان) و همدان، قزوین،آذربایجان شرقی، یزد، گلستان، قم، فارس و کرمان 10 تیم برگزارکننده رقابت‎های تنیس روی میز دختران در المپیاد ورزشی ایرانیان هستند. این بخش از مسابقات در هر سه بخش تیمی، دوبل و انفرادی برگزار خواهد شد.

سومین دوره مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان از دوم بهمن ماه آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. 3046 ورزشکار دختر در 26 رشته و 4664 ورزشکار پسر در 34 رشته برگزارکننده این دوره از رقابت ها هستند که در 18 استان پیگیری می‌شود.