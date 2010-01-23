  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۱۵

آزمایشگاه فناوری نانو در پارک فناوری پردیس راه اندازی شد

آزمایشگاه فناوری نانو در پارک فناوری پردیس راه اندازی شد

آزمایشگاه فناوری نانو به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانش پژوهان در پارک فناوری پردیس راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) مستقر در پارک فناوری پردیس، آزمایشگاه فناوری نانو را برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانش پژوهان حوزه فناوری نانو راه‌ اندازی کرد.

این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)، پراکندگی دینامیکی نور برای تعیین اندازه ذرات (DLS) و دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) است.

همچنین به زودی تجهیزات بیشتری چون مغناطومتر (VSM) و طیف سنج "موزبایر" به تجهیزات این آزمایشگاه افزوده خواهد شد.

کد مطلب 1021807

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار