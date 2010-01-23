آزمایشگاه فناوری نانو در پارک فناوری پردیس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) مستقر در پارک فناوری پردیس، آزمایشگاه فناوری نانو را برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانش پژوهان حوزه فناوری نانو راه‌ اندازی کرد.

این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)، پراکندگی دینامیکی نور برای تعیین اندازه ذرات (DLS) و دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) است.

همچنین به زودی تجهیزات بیشتری چون مغناطومتر (VSM) و طیف سنج "موزبایر" به تجهیزات این آزمایشگاه افزوده خواهد شد.