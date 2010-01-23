"مسافر" آماده پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند بخشی از مجموعه مستند "روایت‌های عاشورا" به تهیه‌کنندگی سعید لطفی است که توسط چند کارگردان در شهرهای مختلف ایران مقابل دوربین رفته است. "مسافر" به آئین‌ها و آدابی که مردم شهر مشهد در روز عاشورا دارند اشاره می‌کند.

گفتار متن را محمد کرمانشاهی نوشته و مهدی خاکی آن را خوانده، مجری طرح این مستند پژمان لشگری‌پور است. تصویربرداری این مستند در مشهد مقدس و جاده‌های اطراف انجام شده است.

عوامل این مستند عبارتند از تدوین: قاسم خدابنده‌لو و مهدی خاکی، مدیر تولید: مهدی برگه‌نیل، تصویربرداران: رضا عرفانی، هادی شریعتی، محمد کرمانشاهی، آهنگساز: آرمین محمودوند، دستیار کارگردان: حبیب قلی‌زاده.

جواد مزدآبادی فیلم سینمایی "طاووس‌های بی‌پر"، فیلم تلویزیونی "گره کور" و مجموعه "خون‌بها" را کارگردانی کرده است.