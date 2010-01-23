علم کوه در آستانه تخریب مجدد/ استمداد از رئیس جمهور برای پایان تخریب

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، به رغم اعلام متوقف شدن روند جاده سازی در علم کوه از سوی علاقه مندان محیط زیست و انجمن های کوهنوردی، جاده سازی و تخریب قله کوه از روزهای گذشته در منطقه آغاز شده که مجددا زمینه های ناراحتی را برای مردم منطقه به خصوص دوستداران کوهنوردی و طبیعت ایجاد کرده است.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر در منطقه، جاده سازی و تخریب علم کوه و تخت سلیمان آغاز شده و حمل سنگهای 10 تا 20 تنی توسط کامیونهای سنگین رودبارک پدیدار شده است.

این خودروها که از درون شهر رودبارک و در پی انتقال غیرقانونی سنگ توسط مدیران شرکت سنگ تزئینی به مناطق علم کوه و تخت سلیمان آمده بودند با تجمع و راه بندان روزهای اخیر مردم مجبور به بازگشت به محل شرکت و تخلیه سنگ شدند.

مهدی سلیمان پور، نائب رئیس شورای شهر کلاردشت نیز با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کلاردشت با ابراز تاسف از بی توجهی مدیران شرکت سنگ تزئینی به خواسته های مردم منطقه گفت: متاسفانه به رغم جلسات متعدد و صورت جلسه های مکرری که با حضور استاندار سابق، مسئولان چالوس و مدیران شرکت سنگ تزئینی در شهرداری کلاردشت، فرمانداری چالوس و دفتر استاندار برگزار شده هیچ اقدامی از سوی شرکت سنگ تزئینی برای توقف فعالیت غیرقانونی راه سازی در منطقه صورت نداده است.

وی افزود: فعالیت شرکت متروی تهران (سنگ تزئینی) در راستای برداشت بی رویه سنگ و تخریب بالادست علم کوه برای حمل سنگ های 10 تا 20 تنی اعتراضات مردمی را در سال 69 ایجاد کرده بود.

به گفته سلیمان پور، بخشدار وقت در آن زمان برای حل مشکل پیش آمده بین مردم به اتفاق شورای محل و تعدادی از معتمدین روستای رودبارک با نماینده شرکت مترو جلسه ای تشکیل داد که حاصل آن جلسه صورتجلسه ای شد که در آن شرکت مترو متعهد شد که برای حمل سنگ، جاده کمربندی احداث کنند.

نائب رئیس شورای شهر کلاردشت گفت: شرکت مترو پس از تخریب هزاران هکتار از دامنه های بالادست علم کوه نه تنها به تعهدات خود در احداث جاده کمربندی عمل نکرد بلکه شرکت را به واسطه بدهکاری میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی با تغییر نام از مترو به سنگ تزئینی واگذار کرد.

وی گفت: مردم منطقه علاوه بر اینکه مانع حمل سنگ از درون محل شدند در طوماری از رئیس جمهور خواستند تا به منظور حفظ و حراست از منابع ملی به خصوص قله حفاظت شده علم کوه یاری رسان مردم منطقه باشد و خود شخصا برای رفع این مهم ورود پیدا کند.

سلیمان پور افزود: قله حفاظت شده چهار هزار و 800 متری علم کوه و چهار هزار و 830 متری تخت سلیمان با 45 قله بیش از چهارهزار متری که دارای یخچال ها و دریاچه های منحصر به فرد در ارتفاع چهار هزار متری بوده که دیگر در آستانه تخریب قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفته بود: کلاردشت نیازی به جاده سازی ندارد و جاده سازی سبب رفع محرومیت منطقه نخواهد شد.

رسول علی اشرفی پور با اشاره به اینکه کلاردشت دارای زیست بوم منحصر به فردی در سطح ملی است، عنوان کرده بود: ارتفاعات قلل معروف علم کوه، سیاه کمان و تخت سلیمان جزو آثار طبیعی ملی کشور بوده که بی تردید اگر جاده ای بخواهد از کلاردشت به سمت طالقان احداث شود توجیه اقتصادی و زیست محیطی نخواهد داشت.

کارشناسان زیست محیطی معتقدند تمام دامنه های علم کوه به شدت آسیب پذیر و سست هستند و هرگونه بارگذاری اضافه اکوسیستم منطقه را به شدت تخریب می کند. دامنه های علم کوه همچنین دارای رودخانه های حفاظت شده زلالی بوده که محل پرورش ماهیان آزاد خزری است

منطقه کلاردشت از دهه 40 به عنوان یک منطقه با اهمیت زیست محیطی بالا مورد توجه بوده و این منطقه به هیچ عنوان بن بست نیست زیرا چهار راه ارتباطی گسترده ای است که به علت گسترش روزافزون مسافر و گردشگر و اهالی و تولید زباله ها و پساب های انسانی و غیرانسانی به لحاظ زیست محیطی در خطر قرار گرفته است.

خبرگزاری مهر در راستای ایفاء رسالت خطیر و حرفه ای خود و در جهت پاسداشت اراضی ملی و منابع غنی خدادادی که تخریب آنها خطراتی را برای آحاد جامعه به دنبال خواهد داشت وظیفه خود می داند با تمام تلاش جلوی این اقدامات غیرمنطقی و غیرعقلانی از نظر زیست محیطی و اکوتوریسم را بگیرد البته توجه مسئولان استان برای جلوگیری از این مسئله ضروری به نظر می رسد.