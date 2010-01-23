مجلس وارد ماجرای مطالبات بیمارستانها از بیمه ها شود

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به رغم اینکه مدیران سازمانهای بیمه گر مدعی عدم تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانها هستند اما واقعیت این است که تاخیرها وجود دارد و ملموس است.

این اظهارات معاون وزیر بهداشت در حالی مطرح می شود که وزیر بهداشت چندی پیش عنوان داشته بود که بیمارستانهای دولتی حدود 400 میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارند.

حافظی با اشاره به اینکه بیمه ها باید طی سه هفته پس از دریافت اسناد مالی 60 درصد مطالبات را پرداخت کرده و حداکثر تا سه ماه بعد تسویه حساب کنند افزود: متاسفانه بیمه ها در پرداخت مطالبات همیشه 5 تا 6 ماه تاخیر دارند.

بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و ارتش از جمله سازمانهای بیمه گر هستند که در پرداخت مطالبات بیمارستانها دچار تاخیرهای چند ماهه هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه سازمان بیمه خدمات درمانی تا پایان شهریورماه مطالبات بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت کرده است، گفت: بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستانها حدود دو ماه از سازمان بیمه خدمات درمانی عقب تر است.

حافظی، کمبود منابع بیمه‌ ها را از جمله عوامل تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانهای دولتی دانست و خواستار تامین منابع لازم از سوی مجلس شورای اسلامی شد.

معاون وزیر بهداشت همچنین افزود: انتظار می‌رود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ شود تا بیمه ‌ها بتوانند در موعد مقرر نسبت به پرداخت مطالبات بیمارستانهای دولتی اقدام کنند.