کره جنوبی در دیداری تدارکاتی از سد لتونی گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کره جنوبی دیشب در دیداری که در ورزشگاه "لا روزالدا" مالاگا برگزار شد، با تک گل دقیقه 55 "کیم جائه سونگ" مقابل لتونی پیروز شد.

کره‌ای‌ها که در رقابت‌های جام جهانی 2010 با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و یونان در گروه B رقابت‌ها هم‌گروه هستند اقدام به برپایی توری دو هفته‌ای در کشورهای آفریقای جنوبی و اسپانیا کرده‌اند.

این تیم قرار است در ادامه روند آماده سازی خود در تاریخ سوم ژوئن (26 خرداد) در اتریش با اسپانیا دیدار کند. این نخستین دیدار دو تیم پس از بازی جنجالی جام جهانی 2002 است که طی آن کره‌ای‌ها با ناداوری حریف قدرتمند خود را از صحنه رقابت‌ها حذف کردند.