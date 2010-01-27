تولید چغندر مقاوم به بیماری توسط محققان کشور

دکتر سید باقر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین اولویت تحقیقاتی این موسسه را تهیه ارقام مقاوم به بیماریها ذکر کرد و افزود: بیماری "ریزومانیا" یک بیماری ویروسی است که در سال 1375 برای اولین بار از ایران گزارش شد و با توجه به شرایط مساعد به سرعت در مزارع توسط ادوات کشاورزی و جابجایی خاک گسترش یافت.

وی یکی از روشهای مدیریت کارآمد مقابله با این بیماری را استفاده از ارقام مقاوم دانست و اظهار داشت: از این رو موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند با توجه به گستره پراکنش بیماری در کشور، تولید ارقام مقاوم به بیماری را در دستور کار خود قرار داد.



محمودی ادامه داد: در این راستا از سال 1376 فعالیتهای موسسه برای مقابله با این بیماری شروع شد و در نهایت موفق به تولید اولین رقم متحمل به بیماری "ریزومانیا" را با نام "زرقان" شدیم و در حال حاضر به تولید انبوه رسیده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.



وی "پوسیدگی ریشه" را از دیگر بیماریهای این محصول کشاورزی نام برد و خاطرنشان کرد: پوسیدگی ریشه یکی دیگر از بیماریهای مهم چغندرقند است که دارای گستره وسیعی است. این بیماری عمدتا توسط قارچ "ریزوکتونیا" در کشور ایجاد می شود.

معاون پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند توضیح داد: موسسه از سال 1383 تحقیقاتی را با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در این زمینه آغاز کرده است و امیدواریم که تا سال آینده بتوانیم اولین رقم متحمل به بیماری پوسیدگی ریشه را معرفی کنیم.

محمودی همچنین تولید رقم "پلی ژرم" مقاوم به ویروس را از دیگر فعالیتهای این موسسه دانست و اضافه کرد: موسسه برای نیاز کشاورزان در جهت تهیه چغندر رقم "پلی ژرم" اقدام کرد. از این رو یک رقم "پلی ژرم" متحمل به بیماری "ریزومانیا" و "پوسیدگی ریشه" را معرفی کرد که از سال 89 در اختیار قرار خواهد گرفت.