مذاکرات کاهش سلاحهای استراتژیک با آمریکا ماه آینده پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرویترز، "سرگئی لاورف" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : در همین رابطه هم اکنون مقامات نظامی آمریکا و روسیه در مسکو مشغول رایزنی و بررسی پیمان جایگزین پیمان استارت یک هستند.

به نوشته آسوشیتدپرس، در هفته گذشته دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش و ژنرال "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی آمریکا به مسکو سفر کرده بودند تا مذاکراتی را با مقامات کرملین در این رابطه انجام بدهند.

وزیر امور خارجه روسیه افزود : پرسش ها و ابهامات باقی مانده بزودی پاسخ داده می شوند. و مذاکرات نیز در اوایل فوریه پیگیری می شود.

"مایک هامر" یکی از سخنگویان کاخ سفید نیز در همین رابطه گفت : ما از پیشرفت حاصل شده در این رابطه خوشحال هستیم و منتظر پیگیری مذاکرات برای نهایی کردن مسائل هستیم.

این در حالی است که در ماه گذشته "دیمتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه گفت این کشور حتی در صورت امضای توافقنامه جدید با آمریکا، به توسعه سلاحهای استراتژیک برای دفاع از خود ادامه خواهد داد.

خاطرنشان می شود پیش از این اعلام شده بود که مذاکرات هیئتهای دو کشور در این زمینه بین روزهای نهم تا نوزدهم دسامبر از سر گرفته شود، اما بنا به دلایل اعلام نشده این تاریخ به بعد موکل شد.