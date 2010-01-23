"هملت شازده کوچولوی دانمارک" میزبان بیضایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بیضایی مدرس، نویسنده و کارگردان با سابقه سینما و تئاتر و خالق آثاری چون "باشو غریبه‌ای کوچک"، "شاید وقتی‌ دیگر" و "سگ‌کشی" در عرصه سینما و نمایش‌هایی چون "کارنامه بندار بیدخش"، "شب هزار و یکم" و "افرا" جمعه دوم بهمن‌ماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به تماشای نمایش "هملت شازده کوچولوی دانمارک" رضا بابک نشست.



نمایش "هملت شازده کوچولوی دانمارک" نوشته تورستن لتزر سوئدی است که توسط ناصر حسینی‌مهر ترجمه و محمد چرمشیر بازنویسی شده است. بهرام شاه‌محمدلو، جمشید جهانزاده، حسن دادشکر، پرستو گلستانی و لیلی رشیدی از جمله بازیگران نمایش هستند. نمایش "هملت شازده کوچولوی دانمارک" آخرین اجرای خود را در اولین روز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه برد.

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