شش هزار تن ماهی سردآبی در آذربایجان غربی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله فخری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون از 372 واحد پرورش و چهار مرکز تکثیر و پرورش استان بیش از شش هزار تن ماهی سردآبی تولید شد که این میزان تولید 4.2 دهم درصد کل تولیدات ماهیان سردآبی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به رتبه نخست کشوری تولید محصولات آبزی در بین استانهای غیرساحلی کشور، بیان داشت: امسال با تولید 12 هزار تن انواع ماهیان گرم آبی، سردآبی و شاه میگو که 8.6 دهم درصد کل تولیدات کشور را شامل می شود کل تولیدات شیلاتی استان نسبت به سال گذشته از رشد 11 درصد برخودار بوده است.

مدیرکل شیلات آذربایجان غربی از تولید 27 میلیون بچه ماهی و تخم چشم زرد خبر داد و اظهار داشت: احداث 19 مزرعه جدید تکثیر و پرورش آبزیان و افزایش تولید در واحد سطح از 28 کیلو در هر مترمربع در سال 87 به 35 کیلو در سال جدید را از مهمترین دلایل افزایش تولید انواع آبزیان استان است.

به گفته فخری سال گذشته سرانه مصرف آبزیان در استان 4.2 کیلوگرم بود که امیدواریم تا پایان سال جاری با توجه به فرهنگ سازی های انجام گرفته و افزایش تعداد بازارچه های ماهیان در سطح شهرها به پنج کیلوگرم برسد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 194 واحد مرکز پرورش ماهی مربوط به ماهیان گرمابی و 160 واحد پرورشی مربوط به ماهیان سردآبی و 9 مزرعه در ارتباط با پرورش ماهیان زینتی در سطح استان فعالیت دارند.

مدیرکل شیلات آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: امسال تعداد 10 پروژه در قالب هفت طرح در زمینه شیلات و آبزیان در دست اجراست که از این تعداد پنج پروژه عمرانی و بقیه آموزشی، ترویجی و تبلیغی بوده و کل اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این پروژه ها سه هزار و 504 میلیون ریال است.