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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۳

مرتضوی به مهر خبر داد:

تعیین استانهای مشمول افزایش نماینده مجلس تا 15‌روز آینده

تعیین استانهای مشمول افزایش نماینده مجلس تا 15‌روز آینده

معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص اضافه شدن 20 نماینده از استانهای سراسر کشور به نمایندگان مجلس، گفت: ظرف 10 الی 15 روز آینده مشخص خواهد شد که این نمایندگان مربوط به کدام استانها خواهند بود.

صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه تعیین استانهای نمایندگان جدید مجلس در دست بررسی های کارشناسانه قرار دارد، این موضوع ظرف روزهای آینده نهایی خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی تغییر قانون احزاب، گفت: کارشناسان در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسیهای لازم در این خصوص را آغاز کرده اند و امیدواریم نقاط ضعف و قوت این قانون شناسایی شود تا نقاط ضعف آن برطرف گردد.

مرتضوی با بیان اینکه ما در ابتدای بررسیها در خصوص اصلاح قانون احزاب قرار داریم، تصریح کرد: به طور قطع اگر احزاب نظر و یا پیشنهادی در این رابطه داشته باشند می توانند نظرات خود را به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 احزاب ارائه کنند.

کد مطلب 1021839

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