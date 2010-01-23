آغاز پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان از 5 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام رضا حیدری کرد زنگنه در خصوص زمان توزیع سود سهام عدالت اظهار داشت: پرداخت سود سهام عدالت تمام بازنشستگان اعم از لشکری، کشوری و تامین اجتماعی از پنجم بهمن ماه آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله سود سهام عدالت،بین 4 میلیون نفر باز نشسته وخانواده هایشان توزیع خواهد شد، اظهارداشت: بازنشتگان با مراجعه به تعاونی های سهام عدالت در شهرستان فیش سود سهام خود را گرفته و از طریق شعب بانک های سپه یا کشاورزی سود خود را دریافت کنند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد علت ممنوعیت معامله 4 شرکت سرمایه گذاری نیز تصریح کرد: این شرکت ها تا کنون 300 میلیارد تومان اقساط معوقه دارند و با وجود استمهال هنوز اقدام به پرداخت بدهی خود نکرده اند. از این رو هیات عالی واگذاری ورود این شرکت ها به مزایده های جدید را تا قبل از تسویه حساب بدهی قبلی ممنوع کرده است.

وی از روند رو به رشد واگذاری سهام عدالت کارگران خبر داد و اظهارداشت: سهام کارگرانی که اطلاعات آنان از طرق مختلف از جمله انجمن های کارگری دریافت شده در حال واگذاری است و به زودی سهام کارگران به طور کامل توزیع خواهد شد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کرد زنگنه با بیان اینکه درآمد های حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است،افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی 2 هزار و 850 میلیارد تومان درآمد داشته که یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ به سازمان تامین اجتماعی،250 میلیارد تومان به حساب شرکت های مادر تخصصی و یک هزار و 600 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده است.

